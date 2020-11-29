İki kız kardeşi öldürdü! Avukattan çağrı

29 Kasım 2020 Pazar, 15:07

Şanlıurfa’da öğretmen olan Şeyma Sarı, düğün için Konya’ya gelmişti. Hollanda'dan ülkeye dönen ve eşinden ayrı olduğu için yalnız yaşayan Muzaffer Canpolat, Şeyma’yı kapıdan gözetlemeye başladı.

Baba Burhanettin Sarı'nın evden çıktığını gören Canpolat, 27 Haziran 2019 tarihinde anne Hacer Sarı’nın kapıyı açtığını gördü. Canpolat kapıya dayanarak, Şeyma ile görüşmek istediğini söyledi. Anne Sarı kapıyı kapatmak isterken, Canpolat’ın silahlı saldırısına maruz kaldı. Canpolat daha sonra içeri girerek, Şeyma Sarı ve kardeşi Tuğba Sarı’yı vurarak öldürdü.

Canpolat hakkında 'Kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapis ile 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davada 5 duruşma görüldü. Canpolat duruşmalarda kendisini şöyle savundu:

“Şeyma'nın bana karşı hareketlerinden dolayı değişik duygular içerisine girdim. Şeyma ben evdeyken değişik şekilde öksürüyordu. Şeyma benimle iletişim kurmak için bu şekilde öksürüyordu. Şeymaların evinden benim evimin duvarına vurma gibi sesler geliyordu. Bir gün balkonda sigara içerken Şeyma'nın aşağıya gittiğini gördüm.

Balkona el işarete yaptığını, bu el işaretinden Şeyma'nın benimle konuşmak istediğini anladım. Ben de aşağıya indim. Şeyma ile dolmuş durağında karşılaştık. Şeyma'nın beni beklediğini hissettim. Şeyma bilerek, dolmuşa binmedi. Bu sırada Hacer evden çıkarak Şeyma ile konuşmama fırsat vermedi.

Fırsatım olsaydı Şeyma'ya onu sevdiğimi söyleyecektim. Bir süre sonra Şeyma'nın babası Burhanettin bana, Şeyma'yı neden takip ettiğimi sordu. Aramızda tartışma çıktı. Sarı ailesinin, nasıl olduğunu bilmiyorum ama evime girdiklerini hissediyorum. Tuvaletin içerisinde ve lavabonun altına sarı bir şeyler dökülmüş. Yatak odasında da bayan parfümü gördüm."

Canpolat’ın akıl sağlığının yerinde olmadığından şüphelenildi ve adli tıp kurumundan rapor istendi. Beklenen rapor geldi ve Canpolat’ın akıl sağlığının yerinde olduğu belirtildi.

Canpolat hakkında 22 Aralık’ta karar açıklanacak. Karar duruşması öncesinde Avukat Ferit Atalay, kadın örgütlerine ve sivil toplum kuruluşlarına davayı takip etme çağrısında bulunarak, “Birilerinin ders alması ve birilerine ibret olması için destek talep ediyoruz. Kadınlara karşı işlenen şiddet o kadar basit ki.

Bu cinayet kadınları eşit saymayan, onları istediği zaman elde edebileceğini, kadınlarla birlikte olmayı kendine bir hak gibi gören anlayışın bir ürünü” diye konuştu.