İki kişide koronavirüs tespit edildi, 10 daireli bina karantinaya alındı
Antalya’da iki kişide koronavirüs tespit edilince, 10 dairenin bulunduğu 5 katlı bina karantinaya alındı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi, Varlık Mahallesi Piri Reis Caddesi üzerindeki 5 katlı bir binanın birinci kat dairesinde yaşayan çiftin dün gün gece koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastanede yapılan testlerde koronavirüsün ( Covid-19) pozitif çıkması sonrası filyasyon ekibi çalışma yaptı.
GÜVENLİK ŞERİDİ ÇEKİLDİ
Çiftin, yaşadığı 5 katlı 10 dairenin bulunduğu bina karantinaya alındı. Polis hem bina kapısına hem de çevresine güvenlik şeridi çekti. Bina giriş ve çıkışa kapatıldı. Binada yaşayanlar 14 gün karantina kuralına uyacak ve ihtiyaçları belediye ekipleri tarafından karşılanacak. Binada sessizlik hakim olurken çok az kişi balkon veya pencereye çıktı. Çiftin hastanede tedavilerine devam edildiği bildirildi.
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