İki lüks yolcu gemisinde koronavirüs tespit edildi!
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında seferlerini durduran lüks tatil gemilerinde, seferlerin tekrar başlamasıyla koronavirüs görüldü.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında seferlerini durduran lüks tatil gemilerinde, seferlerin tekrar başlamasıyla koronavirüs görüldü.
Norveç’te bulunan MS Roald Amundsen ve Tahiti’de bulunan Paul Gauguin gemilerinde koronavirüs tespit edildi.
MS Roald Amundsen gemisinde koronavirüs olan mürettebat ve yolcuların bulunduğu açıklandı.
Yetkililer, bazı koronavirüslü yolcuların gemiden ayrıldığı ve bu yolcularla iletişim kurulmaya çalışıldığını ifade etti. Paul Gauguin gemisinde ise yolcuların odalarında karantinada kalmaları istendi.
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