İkinci dozun ötelemesi aşının etkinliğini azaltır mı?

29 Nisan 2021 Perşembe, 02:00

Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, 4 hafta sonra yapılan ikinci doz aşının 6-8 haftaya çıkarılmasının aşının etkinliği üzerinde bir değişikliğe yol açıp açmayacağına ilişkin sorumuza “Bunu bilmiyoruz, verisi yok. Ama şu anda da daha çok kişinin aşılanması önemli” değerlendirmesini yaptı.

Şenol, şöyle devam etti:

“Ama bu birinci dozun çok güçlü etkisi olduğu için, ikinci haftadan itibaren yüzde 70’in üzerine çıkan bir etkisi olduğu için hep acaba ‘tek dozu daha çok insana mı yapsak’ tartışması vardı. Ama ikinci dozu biz sadece yüzde 90’ın üzerindeki etkiyi görmek için yapmıyoruz. Aynı zamanda o etkinin kalıcı olmasını sağlamak için yapıyoruz. Yüksek olasılıkla etkisinde önemli oranda bir azalmaya sebep olmayacak ama spekülasyon yapıyorum elimde veri yok çünkü... Olmaması umulur diyelim. Şu an acil olan birinci doz aşıyı ne kadar çok insan alırsa o kadar iyi olur çünkü Türkiye kronik hastalık yükü çok yüksek bir ülke.”