İkinci el cep telefonu ve tablet satışı için düzenleme

Ticaret Bakanı Pekcan, "Tüketiciler 2. el teknolojik ürünlerini satarken veya alırken güvenli hareket edebilecek, garantiden kaynaklanan haklarını kullanabilecek" açıklaması yaptı.

cumhuriyet.com.tr
17 Ağustos 2020 Pazartesi, 11:39
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Ticaret Bakanlığı ikinci el cep telefonu ve tablet satışı için düzenleme yaptığını duyurdu.

Buna göre, ikinci el cep telefonu ve tabletler sertifikalı ve garantili olarak yeniden satılacak.

Kullanılmış cep telefonu ve tabletler bakanlığın yetki verdiği merkezlerde yenilenecek. En az 12 ay garanti süresiyle yeniden satılacak.


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