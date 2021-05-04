İkinci sezonun gözde çifti: Bridgerton setinden yeni fotoğraflar
Bridgerton dizisinin çekimlerinden gelen yeni fotoğraflar dizinin ikinci sezonunda öne çıkacak ikiliye dair ipuçları veriyor.
Netflix'in önemli bir izleyici kitlesine ulaşan Bridgerton dizisinin ikinci sezonunun çekimleri Birleşik Krallık'ta sürüyor. Çekimlerden gelen yeni fotoğraflar dizinin ikinci sezonunda öne çıkacak ikiliye dair ipuçları veriyor.
Regé-Jean Page'in canlandırdığı Hastings Dükü ve Phoebe Dynevor'ın hayat verdiği Daphne Bridgerton arasındaki aşk şimdilik tamamlandı ve Jonathan Bailey, Daphne'nin abisi Anthony rolüyle dizinin merkezine geçmeye hazırlanıyor.
EXCLUSIVE: new photos, Jonathan Bailey and Simone Ashely between takes on the set of #bridgerton season two pic.twitter.com/jxHYIutb82— ?? bridgerton fancast ?? (@bridgertoncast) May 2, 2021
We Got This Covered'ın haberine göre Anthony'yle yan yana görünen Kate Sharma'yı da Simone Ashley canlandıracak. Setten gelen fotoğraflar ikilinin iyi bir kimyaya sahip olacağına işaret ediyor.
Dizinin ikinci sezonu Julia Quinn'in aynı isimli serisinin ikinci kitabı olan "The Viscount Who Loved Me"den (En Çok Beni Sev) uyarlanacak. Geçen sezonda kendisine bir eş bulmaya karar veren Anthony, gözünü Edwina'ya dikse de Kate'in farklı planları var gibi görünüyor.
Kısa süre önce Page'in dizinin ikinci sezonunda yer almayacağı ve bu kararın oyuncuyla yapımcılar arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklandığı bildirilmişti.
Kaynak: Independent Türkçe
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