İkinci sezonun gözde çifti: Bridgerton setinden yeni fotoğraflar

Netflix'in önemli bir izleyici kitlesine ulaşan Bridgerton dizisinin ikinci sezonunun çekimleri Birleşik Krallık'ta sürüyor. Çekimlerden gelen yeni fotoğraflar dizinin ikinci sezonunda öne çıkacak ikiliye dair ipuçları veriyor.

Regé-Jean Page'in canlandırdığı Hastings Dükü ve Phoebe Dynevor'ın hayat verdiği Daphne Bridgerton arasındaki aşk şimdilik tamamlandı ve Jonathan Bailey, Daphne'nin abisi Anthony rolüyle dizinin merkezine geçmeye hazırlanıyor.

EXCLUSIVE: new photos, Jonathan Bailey and Simone Ashely between takes on the set of #bridgerton season two pic.twitter.com/jxHYIutb82