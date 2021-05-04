İkinci ülke oldu: Hindistan’da vaka sayısı 20 milyonu geçti
Hindistan'da salgın başından bu yana tespit edilen koronavirüs vaka sayısı 20 milyonu aşarken, muhalefet liderlerinden Rahul Gandhi ülkede genelinde sokağa çıkma yasağı başlatılması çağrısında bulundu.
Dünyanın en büyük ikinci koronavirüs vakası dalgasını yaşamakta olan Hindistan, ABD'den sonra 20 milyon vaka eşiğini geçen ikinci ülke oldu. Salgının başlanıgıcından sonraki ilk 10 milyon vakanın kaydedilmesi 10 ay sürerken, ikinci 10 milyon vaka sadece dört ay içinde kaydedildi.
Ülkede şu anda 3.45 milyon aktif vaka bulunuyor. Hindistan bugün son 24 saat içerisinde 357 bin 229 yeni vaka tespit edilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 3,449 artışla 222 bin 408'e ulaştı.
5 YA DA 10 KAT FAZLA OLABİLİR
Uzmanlar, Hindistan'daki gerçek vaka sayılarının bildirilenlerden beş ya da 10 kat daha fazla olabileceğini ifade ediyor.
Parlamento üyesi Gandhi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Koronavirüsün yayılmasını durdurmanın tek yolu tam kapanma... hükümetin eylem geçmeyişi pek çok masum insanın ölümüne yol açıyor" dedi.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin hükümeti ekonomik etkilerinden dolayı ülke çapında sokağa çıkma yasağı başlatmakta isteksiz. Şu anda bazı eyaletler de farklı sosyal kısıtlama önlemleri uygulanıyor.
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