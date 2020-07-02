İkiz bebekler Labrador saldırısında yaşamını yitirdi
Brezilya’da 26 günlük ikiz bebekler, Labrador cinsi köpeğin evdeki saldırısı sonucu ağır yaralanarak, götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.
Brezilya’nın Piripa bölgesinde 26 günlük ikiz bebekler, evdeki Labrador cinsi köpek tarafından öldürüldü. Köpek saldırısının Anne ve Analú adlı ikiz bebeklerin 29 yaşındaki annesi Elaine Novais’in komşusuyla konuştuğu sırada gerçekleştiği tespit edildi.
Novais'in evden gelen ağlama seslerinin ardından içeriye giderek bebeklerini kurtarmaya çalıştığı belirtildi.
Maria Pedreira Barbosa Municipal Hastanesi’ne kaldırılmadan önce Novais’in hemşire arkadaşı tarafından ilk müdahalenin yapıldığı bebekler, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Köpeğin kıskançlık sonucu bebeklere saldırmış olabileceği belirtilirken polisler konuyu araştırıyor.
9 YILDIR BEBEK SAHİBİ OLMAYA ÇALIŞIYORLARDI
Elaine ve Regis Novais çiftinin yaklaşık 9 yıldır bebek sahibi olmaya çalıştıkları belirtilirken aile yakını tarafından köpeğin normalde uysal olduğu ifade edildi.
Video Haberler
- Mehmet Metiner’den canlı yayında büyük gaf!
- Metiner'den 'Erdoğan'a yalakalık' yanıtı
- Başakşehir’deki bir fabrikada yangın çıktı
- 64 milyon dolarlık saray alev alev böyle yandı!
- Özel'den çok sert tepki: Bir rezalete imza atıyorlar!
- İsrail devlet televizyonunda çarpıcı Türkiye iddiası
- Bursa'da peş peşe yangınlar!
- Lokantada silahlı saldırı! O anlar kamerada
- Dünyada çok nadir bulunuyor! Kayseri'de görüntülendi
- Maltepe'de korkunç olay! Kurşun yağmuruna tutuldu