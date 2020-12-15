“İkiz garanti araştırılsın" talebi TBMM gündeminde

15 Aralık 2020 Salı, 14:32

Denizli Milletvekili Yasin Öztürk’ün ilk imzacısı olduğu önergenin gerekçesinde, “YİD modeli ile yapılan köprü ve otoyollardan geçiş yapan araç sayısı gizlenmektedir. Bu nedenle iktidar tarafından açıklanan ‘garanti geçiş bedeli’ olarak işletmeci firmalara ödendiği açıklanan tutarlar kamuoyunca inandırıcı bulunmamaktadır” denildi.

“KAÇAK GEÇİŞLERDE İKİZ GARANTİ ARAŞTIRILSIN”

Kaçak geçişlerde hem ceza tahsil edildiği hem de kaçak geçişler için yüklenici firmalara garanti ödemesi yapıldığı ifade edilen önergede dile getirilen görüşler şöyle:

“YİD (yap-işlet-devret) modeli ile işletilen köprü ve otoyollardan yapılan kaçak geçişlerin, ‘Garantili araç geçiş ödemesi’ kapsamında olup olmadığı bilinmemektedir. YİD Modeli ile işletilen yollardan kaçak geçen araçlardan cezaların geç tahsili durumunda, Devlet tarafından işletici firmaya ödenen kaçak geçiş yapan araçla ilgili ödeme bedelinin, Hazineye iade edilip edilmediği de muallaktadır… YİD modeli ile özel sektörce işletilen köprü ve otoyollardan geçen araç sayısının belirlenmesi, yapılan garanti kapsamlı ödemelerinin kamuoyuna doğru bir şekilde açıklanması, HGS ve OGS sistemi kaynaklı geçiş ihlalleri ve tahsil edilen cezaların ‘ikiz’ garanti kapsamında işletici firmalara ödenip ödenmediği konusu bir Meclis Araştırması yapılmasını gerektirmektedir.”

“İŞLETİCİ FİRMALAR PARA BASAR HALE GELDİ”

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 2019 yılı bütçe ödenekleri içinde 5 milyar 109 milyon 568 bin 164 TL’lik pay Yap-İşlet-Devret projeleri için yapılan garanti ödemelerinden oluştuğu hatırlatılan önergede, “iktidarın ‘araç geçiş ödeme garantisi’ vermesi nedeniyle işletici firmalarca para basar hale gelen otoyol ve köprü sistemine teslim hale gelmiştir” denildi.

“132 MİLYON TL NEREDE?”

Sayıştay’ın Karayolları Genel Müdürlüğü 2018 Denetim Raporunda, HGS ve OGS’den toplam 20.574.137 adet kaçak geçiş gerçekleştiği tespit edilmişti. Önergede, işletici firmalara ödenen bedellerin araştırılması gerektiği şu şekilde anlatıldı:

“Vergi daireleri tarafından gelir kaydedilmesi gereken kaçak geçiş tutarları hariç, 2018 yılında köprü ve otoyollarda gerçekleşen toplam 132 Milyon 22 bin 276 TL kaçak geçiş bedeline ilişkin gelir tahakkuk kaydı yapılmamış ve söz konusu bedellere mali tablolarda yer verilmemiştir. Sayıştay’ın 2019 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü Denetim Raporunda, 2018 yılı raporuna atıf yapılarak ‘Kamu İdaresi tarafından düzeltici işlem tesis edilmiştir’ ibaresi yer alsa da, 2018 yılında tahakkuk kaydı kayılmayan 132 milyon Türk Lirasının akıbetinin ne olduğu hakkında bilgi verilmemiştir.

YİD modeli ile işletilen köprü ve otoyollardan yapılan kaçak geçişlerin, “garantili araç geçiş ödemesi” kapsamında olup olmadığı bilinmemektedir. HGS ve OGS sistemi kaynaklı geçiş ihlalleri ve tahsil edilen cezaların “ikiz” garanti kapsamında işletici firmalara ödenip ödenmediği konusu bir Meclis Araştırması yapılmasını gerektirmektedir.”