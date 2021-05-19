İkizdere için ikinci bildiri, iktidara yakın medya servis etti

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 12:21

Rize’nin İkizdere ilçesinde taşocağına karşı mücadele eden köylülerin eylemi üç haftayı aşkın süredir devam ediyor. İşkencedere Vadisi’nde Cengiz İnşaat’ın başlattığı taşocağı çalışmalarına yöre halkının tepkileri sürerken Rize Valiliği, İkizdere ilçesinde 15 gün süreyle gösteri, yürüyüş ve basın açıklamasını yasakladı. Direniş alanında kurulan çadırlar ise jandarma tarafından toplandı.

Tüm bu yaşananlara rağmen direnişlerini sürdüren İkizdere köylüleri, Rizeli 11 Sivil Toplum Kuruluşu tarafından yayımlanan ortak bildiri ile hedef alındı. İktidara yakın medya eliyle servis edilen bildiride, "Benzer grupların ağacı bahane edip Gezi Parkı olaylarını başlattıkları ve çevreyi günlerce talan etmek sureti ile kalkışma içerisine girdikleri hepimizin malumudur" denildi.

'TAAHHÜT EDİLMİŞTİR'

İkinci kez yayımlanan bildiride,HDP'li vekillerin ve 64 baronun bölgeye "İkizdere halkını kışkırtmak için" gittiği savunulurken, "Taşın çıkartılması esnasında doğaya verilecek olan tahribatın taş çıkartma işi bittikten sonra giderileceği ve çevrenin eski haline getireceği devletin en yetkili makamları tarafından taahhüt edilmiştir" denildi.

'BÜYÜK YATIRIMLARIN ÖNÜNÜ KESMEK İÇİN'

Bildiride, "Rize'nin İyidere İlçesinde yapılacak olan Lojistik Merkez'in inşasında kullanılmak üzere İkizdere İlçesi İşkence Dere vadisinden çıkartılacak taşın doğayı katlettiğinden bahisle çeşitli kişi ve STK'ların yaptığı açıklamaları dikkatle izliyoruz. Yapılacak işin niteliğini hiç araştırmamış ya da yatırımlar mevzu olduğunda çevreci kesilmiş olan bu grupların amaçlarının doğa, çevre ve insan hakları olmadığını belirtmek isteriz. Zira aynı grupların 3. havalimanı, 3. köprü gibi büyük yatırımların önünü kesmek için benzer bir çaba gösterdikleri hafızalardan silinmemiştir" ifadelerine yer verildi.

Bildiride imzası olan STK'lar şöyle:

Rize Barosu Başkanlığı, Rize Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlığı, Rize Ticaret Borsası, Rize Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Rize Muhasebeciler Odası Başkanlığı, Rize Ziraat Mühendisleri Odası Başkanlığı, Rize Kent Konseyi, Rize Kent Gönüllüleri Konseyi, TÜMSİAD Rize Şubesi, MÜSİAD Rize Şubesi ve 53 Gazeteciler Derneği