İkizdere'de direnen köylülerden çağrı: Bize arka çıkın

18 Mayıs 2021 Salı, 17:09

Rize’nin İkizdere ilçesinde taş ocağına karşı mücadele eden köylülerin eylemi üç haftayı aşkın süredir devam ediyor. İşkencedere Vadisi’nde Cengiz İnşaat’ın başlattığı taş ocağı çalışmalarına yöre halkının tepkileri sürerken Rize Valiliği, İkizdere ilçesinde 15 gün süreyle gösteri, yürüyüş ve basın açıklamasını yasakladı. Direniş alanında kurulan çadırlar jandarma tarafından toplandı.

Tüm bu yaşananlara rağmen direnişlerini sürdüren İkizdere köylüleri, ''Askerler bizi koruyacağı yerde zenginleri koruyor. Onlarda bizim evlatlarımız ama kollayın bizi. Erdoğan'a sesleniyorum bizi Cengiz İnşaata sattı. Cengiz sürecek sefasını biz çekeceğiz cefasını. Biz tapulu aramizde dahi duramıyoruz'' ifadelerini kullandı.

'BİZE ARKA ÇIKIN'

Bölgede bulunan yaklaşık 40 köylü için bu kadar jandarmanın görev yapmasına tepki gösteren 67 yaşındaki Ayşe Baş, ''Onlar orada çalıştığından beri suyumuz yok. Suyun çamurlu akmasının ardından bize su getirdiler. Ben onların suyunu istemiyorum. Benim suyumu bıraksınlar. Devamlı zenginin tarafında oluyorlar, fakirin tarafında olmuyorlar. Suyumuz yok. Bir ilacı üç yudum suyla içtim. Bunlar Cengiz İnşaat diyorlar, tamam. Gerisi önemli değil. Biz sonuna kadar buradayız. Bir ramazanı bize zehir ettiler. Şimdi de kimse gelmesin diye Rize Valiliği yasak kararı çıkarıyor. Her yolu kesmek istiyorlar. Bize arka çıkın. Bizde insanız. Acıma duygusu yok. Köylüyüz diye ezmeye bakıyorlar. 67 yaşındayım. Anamdan doğduğumdan beri böyle kara gün görmedim” diyerek çağrıda bulundu.

'SONUNA KADAR DİRENMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Köylüler, ''Bizim dedelerimizden kalan 100 yıllık ağaçlarımızı kestiler. Çayırlarımızı yok ettiler. Biz hayvanlara ne yedireceğiz. Hayvanlarımızı dereye suya dahi indiremiyoruz. Bir aydır uyku dahi yok. Direniş alanına gittiğimizde hemen askerler önümüzü kesiyor. Bize yapmakdıkları şiddet, işkence kalmıyor. Biz doğamızı korumaya çalışıyoruz. Bırakın bizi. Bizim başka gidecek yerimiz yok. Bu hakmıdır, bizim gözümüzden akan kan. Bizim tek istediğimiz alanımızdan çıkın gidin. Biz işkence vadisinde işkence görüyoruz. Ne kadar yasak koyarlarsa koysunlar burası devam edecek. Durmayacağız ve buraya kimseyi sokmayacağız. Sonuna kadar direnmeye devam edeceğiz'' açıklamasını yaptı.