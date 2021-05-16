İkizdere’de Cengiz İnşaat heyelana neden oldu

16 Mayıs 2021 Pazar, 02:00

Taşocağına karşı 25 gündür direnen yöre halkının evlerinde, bahçesinde ve hayvan bakımında kullandıkları su, dün yeniden çamur akmaya başladı. Bunun üzerine köylüler Cengiz İnşaat’ın demir kapı ile böldüğü çalışma alanına gitti.

‘TUVALETE GİRİLMİYOR’

Jandarma ve inşaat şirketinin güvenlik görevlileri ile karşı karşıya gelen köylüler ve direnişçilerin avukatı İbrahim Demirci iş makinelerinin çalıştığı alanda heyelan olduğunu gördü. Jandarma komutanı, gerçekleşen heyelan nedeniyle toprağın dereye karışması nedeniyle evlere çamurlu su aktığını söyledi. Köylülerden Pervin Baş duruma tepki göstererek “Gel banyolarımıza bir bak. Derelere kamyonlar ile taş çakıl toprak dolduruyorlar. Dereler bulanık akıyor. Biz buradan su içiyoruz. Köpekler mi içecek o suyu, köpeklere de yazıktır. Tuvalete girilmiyor. Biz insan değil miyiz?” dedi. Avukat Demirci de Jandarma komutanını köylülerin evine davet ederek “Gel bir öğlen yemeğimizi ye. Elini yüzünü yıka” dedi.

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı da bölgeye gelerek direnişçilere destek verdi. Bölgede incelemelerde bulunmak isteyen Tığlı, heyelan riski nedeniyle alana yaklaştırılmadı.