İkizdere’ye gece operasyonu: Jandarma direnişçilerin çadırlarını söktü
İkizdere’de direnişçilerin taş ocağına karşı eylemi sürerken gece 2 sularında jandarma ekipleri gizlice yurttaşların kurduğu çadırları söktü.
Yaşanan durumu çektiği görüntülerle anlayan bir direnişçi, “Tapulu arazilerimize girerek arama yapıyorlar. Evlerimizin ışığını açtığımızı görünce koşa koşa gittiler. Sebep dahi göstermeden tüm çadırlarımızı kaldırdı. Gece 2 buçukta jandarma kolluk kuvveti geldi bizim kurduğumuz çadırları yerle bir etti. Bu Allah’tan reva mı? Bu cesareti kimden alıyor bu insanlar? Yazıktır günahtır, emek verdik biz” dedi.
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