İkizdere’ye gece operasyonu: Jandarma direnişçilerin çadırlarını söktü

16 Mayıs 2021 Pazar, 09:13

Yaşanan durumu çektiği görüntülerle anlayan bir direnişçi, “Tapulu arazilerimize girerek arama yapıyorlar. Evlerimizin ışığını açtığımızı görünce koşa koşa gittiler. Sebep dahi göstermeden tüm çadırlarımızı kaldırdı. Gece 2 buçukta jandarma kolluk kuvveti geldi bizim kurduğumuz çadırları yerle bir etti. Bu Allah’tan reva mı? Bu cesareti kimden alıyor bu insanlar? Yazıktır günahtır, emek verdik biz” dedi.