İkizdere’ye gece operasyonu: Jandarma direnişçilerin çadırlarını söktü

İkizdere’de direnişçilerin taş ocağına karşı eylemi sürerken gece 2 sularında jandarma ekipleri gizlice yurttaşların kurduğu çadırları söktü.

Leyla Kılıç
16 Mayıs 2021 Pazar, 09:13
İkizdere’ye gece operasyonu: Jandarma direnişçilerin çadırlarını söktü
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Yaşanan durumu çektiği görüntülerle anlayan bir direnişçi, “Tapulu arazilerimize girerek arama yapıyorlar. Evlerimizin ışığını açtığımızı görünce koşa koşa gittiler. Sebep dahi göstermeden tüm çadırlarımızı kaldırdı. Gece 2 buçukta jandarma kolluk kuvveti geldi bizim kurduğumuz çadırları yerle bir etti. Bu Allah’tan reva mı? Bu cesareti kimden alıyor bu insanlar? Yazıktır günahtır, emek verdik biz” dedi.


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