Rize İkizdere’de bulunan İşkencedere Vadisi’nde yapılmak istenen taş ocağına karşı direniş devam ediyor

26 Nisan 2021 Pazartesi, 04:00

AKP’ye yakınlığı ile bilinen Cengiz İnşaat’ın Rize İkizdere’de bulunan İşkencedere Vadisi’nde yapmak istediği taş ocağı çalışmalarına direnen köylülere eylemin dördüncü gününde biber gazlı müdahale edildi. Doğa nöbeti tutan ve Cengiz İnşaat’a ait iş makinelerinin önünde duran köylüler içinde İkizdere Dernekler Federasyonu Başkanı Ziya Yıldırım’ın da olduğu 8 kişi gözaltına alındı. Çay tarlalarına çıkan köylülere de jandarma sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza kesmek istedi. Köylülerin bahçesine giren jandarmaya tepki gösteren yurttaşlar, ceza kesilmesine izin vermedi. Yurttaşların tepkilerinin ardından jandarma ekipleri, çay tarlalarından ayrıldı.

‘HA KAZMAYI VURMUŞLAR HA ÖLDÜRMÜŞLER’



Köylülerden Güngör Baş, “Nasıl bir oyundur bilmiyoruz; evlerimizin, arazimizin içinde ‘sokağa çıktınız’ diye köylülerimize ceza yazmaya çalıştılar. Sonra bayramdan sonra çalışmalara devam edeceğiz gideceğiz yalanını söylediler. Çekilmediler. Gözaltına alıp, biber gazı sıktılar. Biz direnmeye devam edeceğiz. Burası bizim. Ha kazmayı vurmuşlar ha bizi öldürmüşler aynı iş” dedi. Köylüler yaşanan arbedede polis ve jandarmaya “Müteahhidin değil, bizim askerimizsiniz” diyerek seslendi. Müdahalenin ardından Cengiz İnşaat’ın iş makineleri alanda çalışmaya başladı. Köylüler geçim kaynakları olan arı kovanlarını jandarmanın önüne koydu.

