İkizdere’deki taş ocağı yetmemiş bir de kapasite artışı istemişler

02 Mayıs 2021 Pazar, 02:00

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na taş ocağına ilişkin 2 ay arayla 2 başvuru yapıldı, ikinci başvurada daha açılmayan ocak için kapasite artışı istendi. Avukat Yakup Okumuşoğlu, “Burada şu an yol yok. Böyle bir yola başvurarak ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararını alınca orman iznini daha kolay alıyorlar” dedi.

PATLAYICI MADDE KULLANILACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na taş ocağına ilişkin ilk başvuru 19 Ocak tarihinde yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Trabzon 11. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru kapsamında bakanlığa Rize, İkizdere ilçesi, Cevizlik köyünde 13.45 hektar orman alanı üzerine yapılmak istenen “Cevizlik Bazalt Ocağı” proje tanıtım dosyası sunuldu.

Dosyada ocağın müdürlük tarafından işletilmesinin planlandığı belirtilerek ocak sahasında temin edilecek malzemenin AKP’ye yakınlığıyla bilinen Cengiz İnşaat’ın yapacağı İyidere Lojistik Merkez ve Limanı yapım, bakım ve onarım faaliyetleri ve bölgedeki yol yapımı projelerinde kullanılmasının planlandığı belirtildi.

Dosyada faaliyet kapsamında ocak sahasından yılda 15 milyon 724 bin 800 ton üretim yapılması planlandığına dikkat çekildi. Ayrıca dosyada patlayıcı madde kullanılacağından da bahsedildi. Rize Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 21 Ocak’ta bu projeye ilişkin “ÇED Gerekli Değildir” kararı verdi.

SÜRE UZAYABİLİR

Aynı müdürlük “Cevizlik Bazalt Ocağı Kapasite Artışı” adıyla 3 Mart’ta ikinci başvuruyu yaptı. Projenin ÇED başvuru dosyası bakanlığa sunuldu. Bu kez ÇED alanı 37.02 hektara çıkarıldı. Temin edilecek malzemenin tamamının yine İyidere Lojistik Merkez ve Limanı yapım, bakım ve onarım faaliyetlerinde ve bölgedeki yol yapımı projelerinde kullanılmasının planlandığı belirtildi. Yıllık üretimin de 20 milyon tona çıkarılmasının planlandığı ifade edildi.

Dosyada işletme süresinin 2025’e kadar olduğu ancak cevher bulunması ya da üretimin artırılmasının planlanması durumunda işletme süresinin uzatılması için yeniden başvuru yapılacağının belirtilmesi dikkat çekti.

İKİNCİ DİPSİZ GÖL VAKASI OLACAKTI

Ordu Çaybaşı’daki doğa harikası Âşıklı Şelalesi gölünde define olduğunu öne süren B.B., arama yapmak için yasal başvuruda bulundu. Ordu Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, akış yönü değiştirilerek suyu kesilecek gölün iş makineleri ile kazılacağı define arama başvurusunu yönetmeliğe aykırı olduğu gerekçesiyle reddetti. Avukat Ozan Karagöz, “Dipsiz Göl’de hassasiyetin oluşmasından sonra yapılan mevzuat değişikliği ikinci bir Dipsiz Göl vakasını engelledi” dedi.