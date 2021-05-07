İkizdere’nin ağaçları operatörün insafına bırakılıyor

07 Mayıs 2021 Cuma, 04:00

İkizdere’de yapılmak istenen taşocağına karşı direnişe devam eden yöre halkı, koruma altına alınması gereken ağaçların da kesileceği endişesini taşıyor. Direnişçilerden Asuman Fazlıoğlu, “Alanda bir mühendis, uzman yok. Operatör önüne gelen ağacı katlediyor. Korumaya alınması gerekirken bir operatörün insafına bırakılıyor” dedi.

Rize İkizdere’de İşkencedere Vadisi’nde AKP’ye yakınlığı ile bilinen Cengiz İnşaat’ın yapmak istediği taş ocağına karşı direniş iki haftayı aşkın süredir sürüyor. İş makineleri taşocağı için yol yapım çalışmalarına devam ederken bölgedeki biyolojik çeşitliliğin kaynağı ağaçlar yıkılıyor, dereler taşlarla doluyor. Fazlıoğlu, çevresi yaklaşık 12 metre olan bir kestane ağacının korumaya alınması gerekirken yok edilmek istenmesine tepki gösterdi. Fazlıoğlu, “Bu ağaç bin yıllık bir ağaç. Anıt bir ağaç. Korumaya alınması gerekiyor. Vadimiz de koruma altında ama ona nasıl davrandıkları ortada. Alanda bir mühendis, uzman yok. Operatör önüne gelen ağacı katlediyor. Bu vadi böyle değerli ağaçlardan oluşuyor. Bunların korumaya alınması gerekirken bir operatörün insafına bırakılıyor” dedi.

Günlerdir direnişini sürdüren köylülere siyasilerin desteği de devam ediyor. Sabah saatlerinde ilk olarak İYİ Parti’den istifa ederek Ay Yıldız Hareketi’ni başlatan bağımsız İstanbul milletvekili Ümit Özdağ yurttaşlarla bir araya geldi. Burada köylülerle bir açıklama yapan Özdağ, “Bir ülkenin ekonomisi salt rant anlayışı ile dönmez, dönemez” dedi. Özdağ’ın ardından İYİ Parti Doğa ve Çevre Politikaları Başkanı Arzu Önşen, Toplumsal Politikalar Başkanı Ünzile Yüksel, Trabzon milletvekili Hüseyin Örs, Mersin milletvekili Zeki Hakan Sıdalı da İkizdere’ye geldi. Direnişçilerle görüşen heyet, yok edilmek istenen bölgede incelemelerde bulundu.

4 KİŞİYE GÖZALTI

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ve Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF), dün İstanbul’da İkizdere’deki direnişçilere destek eylemi yaptı. Cengiz İnşaat önünde bir araya gelen eylemciler “Cengiz Holding elini Karadeniz’den çek.” “Karadeniz’de doğayı katlediyor, Cengiz Holding kendi sermayesi için İkizdere’de doğayı katlediyor” diyen eylemcilerin dördü gözaltına alındı.