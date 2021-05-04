İkizdere'de adrese teslim iş! 'Başvuruyu bakanlık yapıyor, Cengiz Holding'in adresi çıkıyor'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, İkizdere ile ilgili yaptığı açıklamada, "İhale yapılmıyor, ÇED kararı yok, adrese teslim iş verilmiş. Başvuruyu bakanlık yapıyor, Cengiz Holding'in adresi çıkıyor" sözleriyle tepki gösterdi.
Rize İkizdere'de yurttaşların taş ocağı yapımına karşı direnişi sürerken tartışma yaratacak gelişmelerin de ardı arkası kesilmiyor. İkizdere'de adrese teslim iş verildiğini belirten CHP'li Ali Öztunç, "Başvuruyu bakanlık yapıyor, Cengiz Holding'in adresi çıkıyor. Bu belge, peşkeşin belgesidir, bir skandaldır" ifadelerini kullandı.
Ali Öztunç, CHP'li bazı milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "İkizdere'deki taş ocağı tanıtımı için 400 sayfalık bir dosya hazırlandığını, burada peşkeşin belgesinin bulunduğunu" belirterek şunları kaydetti:
"ADRESİNDE, TELEFON VE E-POSTA BİLGİSİNDE CENGİZ HOLDİNG VAR"
Bu dosya, ÇED için önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verilmiş, bakanlık kabul etmemiş, daha sonra dosya Rize Valiliği'ne verilmiş. Dosyadaki ilginç taraf; proje sahibi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görülüyor, proje sahibi bakanlık ise adres ve telefon bilgisinde bakanlığın olması gerekiyor. Ama adresinde, telefon ve e-posta bilgisinde Cengiz Holding var.
"ÇED KARARI OLMADAN İHALE YAPILAMAZ"
"ÇED kararı yok. ÇED kararı olmadan ihale yapılamaz" diyen Öztunç, "İhale yapılmadan kime verildiği, hangi şirkete verildiği belli olmaz. İhale yapılmıyor, ÇED kararı yok, adrese teslim iş verilmiş. Başvuruyu bakanlık yapıyor, Cengiz Holding'in adresi çıkıyor. Bu belge, peşkeşin belgesidir, bir skandaldır" dedi.
"ORGANİZE BİR SUÇ SÖZ KONUSU"
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ise İkizdere'de organize bir suçun söz konusu olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: Bu nedenle İkizdere'de orman tahribatının önlenmesi, doğal su kaynaklarının, yabani hayatın yok edilmesinin önlenmesi ve buradaki faaliyetin durdurulması konusunda suç duyurusunda bulunduk. İkizdere'de, kamu imkanları suiistimal edilerek yolsuz bir şekilde taş ocağı ruhsatı verilmiş. Birden fazla yer ÇED raporuna tabi iken ÇED raporunu almamak için hileli yöntemle parça parça ruhsat veriyorlar.
CHP'li Tanal, "Oradaki insanların istedikleri; 'suyuma, arıma, balıma dokunma...' Vatandaşlar ağaçların kesilmemesini, yaşamın devamını istiyor" diye konuştu.
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