İkizköy’de 'ormanı terk edin' baskısı

09 Ağustos 2021 Pazartesi, 16:37

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’de yapılması planlanan kömür madeni için Akbelen Ormanı’nda asırlık kızılçam ağaçlarının kesilmesine karşı köylülerin Kurban Bayramı’ndan itibaren başlattığı çadır nöbeti sürerken, şirketin önceki gün yangın önleme gerekçesiyle 100’e yakın ağacı kesmesi ardından bu kez de direnişçiler valilik tarafından bölgeden uzaklaştırılmak istendi. Afet bölgesi ilan edildiğini söyleyen kaymakam ve jandarma nöbet tutan çevrecileri uzaklaştırmak istedi. Köylülerin ‘Gitmeyeceğiz. Terk etmiyoruz’ diyerek karşı çıkması ardından bölgeden ayrıldılar.

PAZAR GÜNÜ 100 AĞAÇ KESİLDİ

Pazar günü Işıkdere bölgesine gelen şirkete bağlı 13 işçi 100 yakın ağacı yangın çıkma ihtimaline karşı önlem aldıklarını söyleyerek kesmişti. Bölge halkının tepkisi üzerine ağaç kesimi durdurulmuş kesim ekipleri ayrılmıştı.

Ağaçların kesilmemesi için köylülerin nöbeti devam ederken bu kez de jandarma ekipleri nöbet tutanları bölgeden çıkarmak istedi. Kaymakam ile birlikte bölgeye gelen jandarma, ormanlık alanların afet bölgesi ilan edildiğini, valilik kararı bulunduğunu belirterek afişleri indirip ayrılmalarını istedi. Valilik kararının bulunduğunu bölgeyi kapsamadığını anlatan köylüler terk etmeyeceklerini söyledi. 1 saat süren tartışma sonrası jandarma bölgeden ayrıldı.

İkizköy Çevre Komitesi Sözcüsü Necla Işık, “ Jandarma ve kaymakam afet bölgesi olduğunu Muğla Valiliğinin ormanlara giriş yasağıyla ilgili kararını ileterek alanın boşaltılmasını söyledi. Bizler çıkmayacağımızı ilettik ve karşı çıktık. Bizim bulunduğumuz yer özel arazi. Ne yaparlarsa yapsınlar kesinlikle Akbelen’i terk etmeyeceğiz. Ağaçların kesilmesine izin vermeyeceğiz” diyerek nöbete devam edeceklerini söyledi.