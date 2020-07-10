İktidar Başakşehir'i kolluyor mu

10 Temmuz 2020 Cuma, 16:43

CHP'li Kaya verdiği Araştırma Önergesinde “Önergemizin konusu olan bu iddia, Türk futbolunun geleceği için bir an önce açıklığa kavuşturulmalıdır. Türk futbolu proje takımları ile değil, kendi öz kaynaklarını yaratan, emeği ve alın teri ile var olan, ülkenin köklü kulüpleri ve Anadolu kulüpleri ile bir yerlere varacaktır” dedi.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın, Türk futbolu üzerindeki etkisinin araştırılması için komisyon kurulmasını önerdi. Türk futbolunun siyasi çevrelerce dizayn edilmesinin önüne geçilmesi gerektiğine değinen Kaya, şunları söyledi:

BAŞAKŞEHİR KULÜBÜ, İKTİDARCA DESTEKLENİYOR MU?

“Yıllar önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yani kamunun parasıyla kurulan, yıllarca belediyece finanse edilen ve büyüyen BaşakşehirFutbol Kulübü, şaibeli bir şekilde iktidara yakın kişilerin kontrolüne bırakılmıştır.Boş tribünlere oynayan, bilet ve forma satış geliri bulunmayan bu kulüp, hiçbir reytingi bulunmamasına karşın iktidara yakın müteahhitler ya da kuruluşlar sponsorluğunda desteklenmiş, astronomik ücretler vererek transferler yapmış ve hakemler tarafından kollanarak son yıllarda sürekli şampiyonluk yarışına sokulmuştur.”

TÜRK FUTBOLU DİZAYN EDİLİYOR

“Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ siyasetten aldığı güçle; Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Tahkim Kurulu ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndaki bazı yönetici, üye ve temsilcilerle kurduğu organize ilişkiler sonucunda Türk Futbolunu dizaynetmeye çalışmakta;kimi zaman maçların hakemlerini, kimi zaman VAR hakemlerini, hakemler eliyle de maç sonuçlarını belirlediği iddiaları sıklıkla kamuoyunda tartışılmaktadır.”

HAKEMLER BASKI ALTINA ALINIYOR

“TFF’ye kayıtlı 43 üst klasman hakeminin bulunmasına rağmen, Başakşehir’in maçlarına hep aynı hakemlerin görevlendirilmesi dikkatleri çekmektedir. Basında yer alan haberlere göre Gümüşdağ, iyi ilişkiler kurduğu hakemleri ödüllendirirken, Başakşehir lehine beğenmediği sonuçlar alındığında da hakemleri cezalandırmakta ve hakemleri baskı altına almaktadır.2019-2020 Cemil Usta Sezonu’nda oynanan maçlarda Başakşehir lehine bariz hatalar yapılması ve Başakşehir’in rakiplerinin oynadıkları maçlarda aleyhte kararlar verilerek maç sonucuna etki edilmesi Gümüşdağ hakkındaki iddiaları desteklemekte ve Başakşehir Futbol Kulübü’nün şampiyon yapılmak istendiği algısını güçlendirmektedir.”

TÜRK FUTBOLUNA KİRLİ OPERASYON

“Türk Futboluna yapılan bu kirli operasyonlar sadece şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor’u, Sivasspor’u, Galatasaray’ı, Beşiktaş’ı ve Fenerbahçe’yi değil, ligde kalma mücadelesi veren Ankaragücü’nü, Kayserispor’u, Konyaspor’u, Rizespor’u ve Malatyaspor’u da olumsuz etkilemekte; kulüplerin, camiaların, taraftarların emekleri, paraları ve umutları birileri tarafından adeta gasp edilmektedir.”

İDDİALAR ARAŞTIRILMALI

“Siyasetten güç alanbu futbol baronlarının Türk Futbolunudizayn etme çabaları, çok vahim sonuçlar doğuracak olayların habercisidir. Adalet kavramının zedelenmesi sayıları milyonlarla ifade edilen taraftarları gerebilecek, sokakları hareketlendirebilecek, çeşitli sosyal olaylara neden olabilecektir. Yaşanan bu vahim iddiaların araştırılarak, varsa usulsüzlüklerin belirlenip sorumluların adalet önüne çıkarılması; Türk Futbolunun içine yuvalanmış kirli yapılara “dur” denilmesi ve Türk Futbolunun gelişimine zarar verecek benzer olayların tekrarlanmasına karşı gerekli tedbirlerin alınarak futbolda adaletin, hukukun ve hakkın korunması amacıyla bir Meclis Araştırması açılması önerilmiştir.”