İktidar, HDP’li vekillerin dokunulmazlık oylamasını, muhalefet için algı yaratmada kullanacak

22 Şubat 2021 Pazartesi, 06:00

İktidar cephesi, HDP’li milletvekilleri hakkındaki “dokunulmazlık fezlekelerinin” bir an önce TBMM Karma Komisyonu’na gelmesi gerektiğinin altını çizerken, muhalefetin bu fezlekeler ile ilgili kullanacağı oyların da “tarafları belli edeceği” söylemini kullanıyor. İYİ Parti kanadının, “dokunulmazlıkların kaldırılması görüşünde olduğuna” dikkat çekilirken daha önce parti içinde “Anayasaya aykırı ama evet diyeceğiz” sözleri çok tartışılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise bu kez “milletvekili dokunulmazlıklarıyla ilgili ilkesel bir tutum sergilemekten yana tavır alacağına” işaret ediliyor.

Gara’da 13 asker, polis ve yurttaşın PKK terör örgütü tarafından katledilmesinin ardından iktidar bloku da HDP’ye yönelik söylemlerini sertleştirdi. HDP’li milletvekilleri hakkında bugüne değin 914 fezleke Meclis’te bulunurken, Ankara Cumhuriyet Başsavcığı da 9 HDP’li vekil hakkında harekete geçerek yeni “Kobani fezlekelerini”, Adalet Bakanlığı’na gönderdi. Şimdi gözler, Meclis’te. Meclis’teki Anayasa ve Adalet komisyonlarından oluşan Karma Komisyon’un, HDP’li milletvekillerinin haklarında düzenlenen toplam 923 fezlekeyi gündeme alması bekleniyor. Ancak bu fezlekeler ile ilgili gerek Karma Komisyon aşamasında gerekse TBMM Genel Kurul aşamasında, muhalefetin takınacağı tutumun “bir tür turnusol kâğıdı işlevi göreceği” söylemlerine ağırlık veriliyor.

‘STRATEJİK ORTAKLIK...’

İYİ Parti kanadı, “terörle mücadelenin partinin kırmızı çizgilerinden biri olduğunu”, “terörle iltisaklı her tür faaliyete karşı olduklarını” belirterek “dokunulmazlıklarının kaldırılması ve yargılama yolunun açılması için tavırlarının evet olacağına” işaret ediyor. İYİ Parti, bu durumun, “stratejik ortaklık olan Millet İttifakı’na zarar vermeyeceği” görüşünde.

‘İLKESEL’ TUTUM

Kulislerde, milletvekilliği dokunulmazlığı ile ilgili CHP’ninse, “ilkesel bir tutum sergilemekten yana tavır alacağı” da konuşuluyor. Bunun en önemli nedenlerinden birinin de Kılıçdaroğlu’nun 2016’daki tavrı olduğu belirtiliyor. O dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP’nin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın “özerklik” açıklamalarının “anayasa suçu” olduğunu belirterek “Dokunulmazlıklarının kaldırılması suretiyle başlayacak süreç, terörle mücadele açısından ülkemizdeki havayı da olumlu yönde etkileyecektir” demişti. Bu sözlerin ardından da Kılıçdaroğlu, “Anayasaya aykırı olsa bile evet diyeceğiz” diyerek dokunulmazlıkların kaldırılmasından yana tavır belirlemişti. Kılıçdaroğlu’nun o dönemki sözlerinin gerek parti içinde gerekse taban nezdinde çokça tartışıldığına atıf yapılarak, bu kez, “CHP’nin iktidarın bu tuzağına düşmeyeceği” belirtiliyor. İktidarın “HDP’li milletvekillerinden başlayarak milletvekili dokunulmazlıkları üzerinden yeni bir siyaset oyunu kurgulamak istediği, HDP ile birlikte CHP gibi diğer muhalefet partilerini de dokunulmazlıklar üzerinden kıskaca almayı hedeflediği” ifade ediliyor. Ancak CHP’de dokunulmazlıklarla ilgili son noktada karar verecek mekanizmanın da parti meclisi ve merkez yönetim kurulu olacağına işaret ediliyor.

‘GİZLİ ORTAKLAR’ SÖYLEMİYLE SIKIŞTIRACAKLAR

İktidar kanadı, CHP’nin tavrına yönelik bir strateji belirleyecek. Dokunulmazlıklarla ilgili tavrın “muhalefet açısından HDP ile ilgili ‘Gizli ortak mı değil mi görülecek” görüşünde birleşen iktidar cephesi, muhalefetin karşısına da “Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerin hiçbiri devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz” kozuyla çıkacak. Ayrıca iktidarın, muhalefete dokunulmazlıklarla ilgili, “yasama dokunulmazlığı ile hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılmasının anayasanın 14, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin de 17. maddesine göre aykırı olacağı anımsatmasını yapacağı” belirtiliyor.