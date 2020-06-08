08 Haziran 2020 Pazartesi, 15:47

CHP'li Faik Öztrak gündeme ilişkin açıklamalarından önemli satır başları şöyle;

-Dün önemliydi. 7 Haziran seçimlerinin üzerinden 5 yıl geçti. AKP 13 yıllık iktidarını kaybetmişti. Erdoğan millet iradesini tanımadı yeni seçime gitti. Tek adamlı partili rejime giden darbeler süreci başladı...

BERBEROĞLU'NUN VEKİLLİĞİ GASP EDİLMİŞTİR

-Meclis Başkanı oturduğu koltuğun hakkını verememiştr. Enis Berberoğlu'nun vekilliği Saray'ın vesayeti altındaki TBMM tarafından gasp edilmiştir.

-Berberoğlu her CHP'linin yapacağını yaptı Saray'ın karşısında eğilip bükülmedi.

-Hangi partiden olursa olsun millet iradesiyle gelen millet iradesiyle gitmelidir.

-İktidar partisi kendi belediye başkanlarını istifa ettirirken, biz onları savunduk.

-Hiçbir parti ve siyasi görüşü ayırmadan darbedilmişti, millet iradesiyle gelen millet iradesiyle gitmelidir.

'İKTİDAR HOŞUNA GİTMEYEN HERKESE CASUS DAMGASI VURUYOR'

-Bunlar bununla bitmiyor. Sabah TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ile OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'ın gözaltına alındı.

-Siyasal ve askeri casusluk iddiasıyla gözaltına alındığı iddia ediliyor. İktidar hoşuna gitmeyen herkese casus damgası vuruyor. FETÖ taklitleri hala uygulanmaya devam ediyor.

-Bunlar nitelikli bir demokrasinin vazgeçilmez unsurları. Beceriksizliklerinin üstünü örtmeye çalışıyorlar. Bu nedenle milleti her geçen gün milleti kutuplaştırmaya çalışıyorlar.

-Beceriksizliklerinin üstünü örtmeye çalışıyorlar. Ankara'nın bir ilçesine Erdoğan'ın resimlerini asmışlar. 'Ya olacağız ya öleceğiz' Bu nasıl hastalıklı bir dil. Bu gideceklerinin telaşıdır. İnsanları kutuplaştırmaya çalışıyorlar.

- Sokağa çıkma yasağıyla ilgili 'gönlüm razı olmadı' dedi, değiştirdi... Ülke devlet aklıyla değil tek bir kişinin aklıyla idare edilirse işte böyle olur. Siz bu süreci bilime göre mi gönlünüze göre mi yönetiyorsunuz? Ülkemiz beceriksiz bir idarenin elinde savruluyor...

KORONAVİRÜS

-Süreçte 3'e bölünme görüyoruz. Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı, Saray... Biz de soruyoruz. Bilim Kurulu alınan kararların neresinde? Şeffaflık, saydamlık yok.

-Test sayısını artırmamız gerekiyor. Günlük test sayılarında dalgalanmalar görüyoruz. Sağlık Bakanı TÜİK'le çalıştıklarını söylemişti.

-Hafta sonu iyi bir sınav verdiğimiz söylenemez. Vaka sayısı 900'lerin üzerine çıktı. Bakalım 1 hafta, on gün sonra vaka sayılarında neler olacak?

EKONOMİK BUHRAN

-Vadandaşımız canıyla cüzdanı arasında bırakılmıştır. Saray millete İBAN gönderip para isterken, yurt dışındakiler destek üstüne destek paketi açıklıyor... Ekonomik buhrandan çıkmak için neler yapılıyor. Günü idare etmeye bakıyor. Ne verdiniz de millete toparlanacak. Millete daha fazla borçlan diyorlar.

-Vergileri artırıyorlar. Bunlar 1970 politikaları.

-Merkez Bankası bazı seçilmiş sektörlerde taahhütlü avans kredisi verileceğini söyledi. 1974 yılında Merkez Bankası bazı sektörelere verileceğini söylemişti. Ama üzerinden 50 yıl geçmiştir. Krediler hangi sektörlere ve kimlere verilecek? Belli değil, Merkez Bankası'nın akçeleri de yetmedi, yandaşlara para yetişecekler.

-Saray sosyetesinin başı kayınpeder ve sosyete damadı da işi bilmeyen kasap. Ancak konuşuyorlar. Damat, çıkıyor, "Ekonominin çarkları dönmeye başladı" diyor. Yahu bu ülkede kimlerin çarkı dönüyor? Bir avuç müteahhitin dışında kimsenin çarkları dönmüyor.

-Gazino kapitalizmini ekonomi sanan bir bakan var. Borca borçla takla artırmaya çalışıyorlar.

- İşçinin, çiftçinin alın teri telafi edildi mi? Bakalım önümüzde ne olacak?

AYASOFYA

-Saray yönetimi ne zaman başı sıkışsa Ayasofya'yı ortaya atıyor. 18 yıldır iktidardasınız, tek adamın kararına bakar iş. Bunu istismar etmeyin, bunun üzerinden siyaset yapmayın açacaksanız açın.

-Biz dedik ki, Genel Başkanımız şunu söyledi, şu anda Adalet Yürüyüşü ile ilgili bir şartlar yoktur, farklıdır durum dedi. Bu bizim kendi görüşümüz, diğer partilerin görüşüne de karışamayız.

-Anayasa referandumunda sistem değişti baraja gerek kalmadı denildi. Bu baraj meselesi niye yeniden gündeme geliyor? Ne olursa olsun biz tüm siyasi partilerin Meclis'te yerini alması ve sesini duyrumasını her zaman savunduk.

-Tarihi ibadethanelerimize yapılan saldırıları kabul etmemiz mümkün değildir. Bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Zaman ayrışma zamanı değil. Ata mirasımız olan camilerimize yapılan saldırıları, şiddetle kınıyoruz.

BÜLENT KUŞOĞLU'NUN EMEKLİLİĞİ

-Görmeden imzaladım ne demek? Burada iki tane genel başkanın koruma müdürleri emekliye sevk ediliyor. Yaşlarında sorun yok ama siz doğrudan emekliye sevk etmeye gidiyorsunuz... Ondan sonra da 'görmedim' diyorsunuz.