Gazeteciler Yıldız ve Dükel gözaltında

08 Haziran 2020 Pazartesi, 08:45

TELE1 Ankara Temsilcisi, gazeteci İsmail Dükel ve Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Dükel'in gözaltına alınma haberini TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, ‘Arkadaşımız, TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel bu sabah 07.30’da gözaltına alındı. Gözaltına alınma nedeni bilinmiyor. Savcılığın 4 gün gözaltı süresi vermiş. Savcılığa çağrılarak ifadesi alınabilecek bir gazetecinin böyle gözaltına alınması demokrasilerde olmaz, olmamalıdır’ sözleriyle duyurdu.

YILDIZ DA GÖZALTINDA

Odatv, Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'ın da evinde polislerin arama yaptığını ve gözaltına alındığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı "Askeri casusluk" suçlamasıyla Müyesser Yıldız'ın gözaltına alındığı öne sürülüyor.

SOYLU HEDEF ALMIŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Odatv yazarı gazeteci Müyesser Yıldız'ı bir paylaşımı üzerinden hedef alarak "PKK sevici" demişti. Müyesser Yıldız ise "Hedef gösteren İçişleri Bakanı olunca can güvenliğim için hangi kapıya gideceğim?" yanıtını vermişti