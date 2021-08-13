İktidar memura 2022 yılı için yüzde 5+6 zam ve enflasyon farkı teklif etti
İktidar, dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözcülüğünde yaklaşık 4.2 milyon memur ile 2.2 milyon memur emeklisine 2022 için yüzde 5+6, 2023 için de yüzde 6+6 ile enflasyon farkları teklif etti.
İktidarın vermiş olduğu teklif yüzde 18.95’e ulaşan TÜFE’nin çok altında kaldı. Konfederasyonlar 2 yıllık kaybın telafisi için seyyanen zam isterken, iktidardan bu konuda hiçbir teklif gelmedi. İktidar ayrıca yaklaşık 3.5 yıl önce seçim beyannamesinde sözünü verdiği 3600 ek göstergeyi bir kez daha “vaat etti.”
Toplu sözleşme görüşmeleri nedeniyle taraflar bakanlıkta bir araya gelirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Türkiye’deki enflasyonun “parasal bir sorun değil, daha çok maliyet enflasyonu” olduğunu söyledi. Bilgin, şöyle devam etti: “Konfederasyonlarımızın taleplerini değerlendirdiğimizde meselenin birkaç hususta düğümlendiğini görüyoruz. Bu sadece ücret artışı değildir. Bunlardan biri 3600 meselesidir. Biz de 3600 meselesinin bu sözleşme süreci içerisinde çözülmesi gerektiği görüşünü benimsiyoruz.“
Toplantıyı değerlendiren isimlerden Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Bu teklif, yeni bir teklifi zorunlu kılıyor. Dolayısıyla hükümet hiç beklemeden yeni bir teklifi çalışmalı” dedi. Yalçın, rakamların beklentilerini karşılamadığını, şu an için kendilerini tatmin etmediğini vurguladı. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de teklifi yeterli bulmadıklarını belirterek, “Gerçekleşen enflasyon yüzde 19. Dolayısıyla yüzde 19 enflasyon varken bir sonraki yıl için yüzde 11’lik ücret artışı teklifi sunmak çok doğru ve hakkaniyetli bir yaklaşım olmasa gerek” dedi.
DAĞ FARE DOĞURDU
KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ise “Dağın fare doğurduğunu ifade edebiliriz” yorumunu yaptı. Bakanın Türkiye’nin yüzde 50 büyüdüğünü söylediğini ancak bu büyümeden kamu emekçilerine pay verilmediğini belirten Bozgeyik, teklif edilen rakamlarla yoksullaşmanın daha da artacağını dile getirdi. Bozgeyik, teklifin görüşülmesinin, müzakere edilmesinin mümkün olmadığını vurguladı. Müzakereler 22 Ağustos’ta devam edecek.
BAHANESİ ENFLASYON
Toplantıda müzakere sürecine atıf yapan Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, bunun sonucunda uzlaşılacak oranla “hem enflasyonu kontrol altına alacak çizgi hem çalışanları enflasyona karşı koruyacak ücret politikasında karar aşaması”na gelmek istediklerini belirtti.
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