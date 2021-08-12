Son dakika: Hükümetin memur ve memur emeklisi zammına sert tepki

12 Ağustos 2021 Perşembe, 12:42

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hükümetin memur ve memur emeklisine zam teklifini açıkladı.

Teklifin, “2022'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 6+6 ve enflasyon farkları" olduğu belirtildi.

“KABUL EDİLEMEZ”

Teklifin açıklanmasıyla birlikte tepkiler de gelmeye başladı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetin memur ve memur emeklileri için yaptığı zam teklifinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Yalçın, "Hükümetten gelen teklif yeni bir teklifi zorunlu kılıyor, rakamlar beklentilerimizi karşılamıyor" dedi.