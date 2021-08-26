İktidara gelirseniz başörtüsünü yasaklayacak mısınız? Kılıçdaroğlu yanıtladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İktidara gelirseniz başörtüsünü yasaklayacak mısınız?" sorusuna yanıt verirken Karamollaoğlu'nu referans gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
26 Ağustos 2021 Perşembe, 12:19
İktidara gelirseniz başörtüsünü yasaklayacak mısınız? Kılıçdaroğlu yanıtladı
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Ankara'da STK temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleri ile toplantı yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "CHP iktidara gelirse başörtüsünü yeniden yasaklayacak diyorlar, bu konuda ne diyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

Kılıçdaroğlu ise bu soruya, "Bizi kadının başörtüsü değil, karnı aç mı, tok mu, işi gücü var mı, sağlığı yerinde mi onlar ilgilendiriyor, eğitimi nasıl bunlar ilgilendiriyor. Bana güvenmiyorsanız, Temel Bey var ona da mı güvenmiyorsunuz?" yanıtını verdi.

"CHP'NİN BÖYLE BİR SORUNU YOK"

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

O nereden çıktı? CHP'nin böyle bir sorunu yok. Son 10 yılda en çok değişime uğrayan parti CHP'dir. Geçmişte hata yaptık, yapmadık değil. Hatalarımız oldu ama bunları artık yapmıyoruz. Bizim başörtüsü gibi bir sorunumuz yok. Bizi başörtüsü gibi bir sorunumuz yok. Bizi kadının başörtüsü değil, karnı aç mı, tok mu, işi gücü var mı, sağlığı yerinde mi onlar ilgilendiriyor, eğitimi nasıl bunlar ilgilendiriyor. Bana güvenmiyorsanız, Temel Bey var ona da mı güvenmiyorsunuz?


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