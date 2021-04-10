İktidara yakın isimlerin kamu bankalarındaki görevleri

10 Nisan 2021 Cumartesi, 12:38

AKP’nin gözde bürokratları ile seçim kaybeden siyasilerin Türkiye’nin en stratejik dev kuruluşlarının bünyesinde toplandığı Varlık Fonu ile kamu bAKP’nin gözde bürokratları ile seçim kaybeden siyasilerin Türkiye’nin en stratejik dev kuruluşlarının bünyesinde toplandığı Varlık Fonu ile kamu bankalarının kurullarının istihdam ve ek gelir aracı olarak kullanılması uygulaması genişleyerek sürüyor.

Güreşçi Hamza Yerlikaya Vakıfbank yönetim kurulu üyeliğinden tepkiler üzerine uzaklaştırılırken diğer kuruluşların koltukları uzmanlığı ekonomi ya da bankacılık olmayan isimlerle doldurulmaya devam ediliyor.

BirGün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, kamu bankaları mart ayı sonuna doğru genel kurullarını yaptı, yönetim ve denetim kurullarındaki Cumhurbaşkanlığı danışmanları, bakan yardımcıları, eski milletvekilleri, yerel yöneticiler yerlerini korurken bunlara yenileri de eklendi. Son yerel seçimlerde aday gösterilmeyen AKP’li Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ile Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin de yeni yönetim kurulu üyeleri oldu.

Türkiye Varlık Fonu ile bankaların yeni yönetim ve denetim kurullarında yer alan bazı isimler ile eski ve yeni görevleri şöyle:

ADAY GÖSTERİLMEYEN ESKİ BAŞKANA DA KOLTUK

Varlık Fonu

• Salim Arda Ermut: Genel Müdür, Türk Hava Yolları, Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi

• Erişah Arıcan: Yönetim Kurulu Üyesi , Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Vekili

• Burak Dağlıoğlu: Yönetim Kurulu Üyesi, Cumhurbaşkanı Yatırım Ofisi Başkanı

Ziraat Bankası

• Burhaneddin Tanyeri: Yönetim Kurulu Başkanı, Vakıf Leasing Yönetim Kurulu Üyesi

• Veysi Kaynak: Yönetim Kurulu Başkanvekili, eski AKP milletvekili

• Faruk Çelik: Yönetim Kurulu Üyesi, AKP’li eski bakan

• Mahmut Kaçar: Yönetim Kurulu Üyesi, eski AKP milletvekili

• Serruh Kaleli: Yönetim Kurulu Üyesi, eski Anayasa Mahkemesi üyesi

• Fazlı Kılıç: Yönetim Kurulu Üyesi, Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi ve Bilgi Güvenliği Komitesi Başkanı ve AKP eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı, eski Kağıthane Belediye Başkanı

• Gülnur Aybet: Denetim Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi

SARAY VE BAKANLIK BÜROKRATLARI

Vakıflar Bankası

• Ragıp Ertem: Yönetim Kurulu Başkanvekili, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi

• Abdi Serdar Üstünsalih: Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Üyesi

• Adnan Ertem: Yönetim Kurulu Üyesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı

• Abdülkadir Aksu: Yönetim Kurulu Üyesi, AKP’li eski bakan

• Dilek Yüksel: Yönetim Kurulu Üyesi ve eski AKP Milletvekili

• Sadık Yakut: Yönetim Kurulu Üyesi, eski AKP Milletvekili

• Mehmet Emin Baysa: Denetim Kurulu üyesi, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyesi

ÖRTÜLÜ ÖDENEKTEN BANKAYA

Halk Bankası

• Meltem Taylan Aydın: Yönetim Kurulu Üyesi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi.

• Maksut Serim: Yönetim Kurulu Üyesi, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı, uzun yıllar örtülü ödeneği yöneten isim.

• Ebubekir Şahin: Yönetim Kurulu Üyesi, RTÜK Başkanı

• Sezai Uçarmak: Yönetim Kurulu Üyesi, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı

• Yılmaz Çomak: Denetim Kurulu Üyesi, Polis Akademisi Başkanı.

• Mevlüt Uysal: Yönetim Kurulu Üyesi, AKP’li eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

BİRKAÇ KOLTUK BİRDEN

Eximbank

• Şakir Ercan Gül: Yönetim Kurulu Başkanı, Sun Express Yönetim Kurulu üyesi, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı.

• Rıza Tuna Turagay: Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı

• Duygu Güven: Yönetim Kurulu Üyesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Danışmanı.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası

• Raci Kaya: Yönetim Kurulu Başkanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

• Murat Zaman: Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü

• İbrahim Halil Öztop: Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Emlakbank

Mehmet Ali Kahraman: Yönetim Kurulu üyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü

RİZE BELEDİYE BAŞKANI DA YÖNETİMDE

İller Bankası

• Ertan Yetim: Yönetim Kurulu Başkanı, Yüksek Fen Kurulu Başkanı

• İlker Eren: Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Beşiktaş Tersane A.Ş. Finansman Müdürü

• Mücahit Demirtaş: Yönetim Kurulu Üyesi, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı

• Hasan Suver: Yönetim Kurulu Üyesi, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı

• Rahmi Metin: Yönetim Kurulu Üyesi, Rize Belediye Başkanı

• Hakan Akkaş: Yönetim Kurulu Üyesi, Sivas İl Genel Meclisi Başkanıankalarının kurullarının istihdam ve ek gelir aracı olarak kullanılması uygulaması genişleyerek sürüyor.