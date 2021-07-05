İktidara yakın sendika memur zammını protesto edip, taleplerini sıraladı

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 15:56

Memur ve emekli maaşlarına temmuz ayında yapılacak zam oranları belli oldu. Memur ve emekli maaşları, enflasyon farkı nedeniyle bu aydan itibaren yüzde 5,45 oranında zamlanacak.

İktidara yakınlığıyla bilinen Memur-Sen, yapılan son zammı Ankara Ulus’taki Atatürk Heykeli önünde protesto etti. Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, burada yaptığı açıklamada; her şeye zam yapıldığını, ancak memur ve emeklisi maaşında artış olmadığını belirterek seyyanen zam talebinde bulundu.

'MEMURLARIN REFAHINA DÜŞEN PAYI İSTİYORUZ'

Yalçın, “Artık enflasyon oranı bazlı güncelleme/yeniden değerleme katsayı uygulaması yerine, büyümenin yansıtıldığı, refah payının kamu görevlilerine aktarıldığı adil bir sistemin kuruluş startının hep birlikte verelim. Biz, gerçeklere uygun yüzdelik zam, geçmiş kayıpların telafisi için seyyanen zam ve büyüyen Türkiye’den memurların refahına düşen payı istiyoruz” dedi.

Türkiye ekonomisinin büyüdüğünü ancak memurların maaşlarının büyümediğini vurgulayan Yalçın, “Tam da bu yüzden, en düşük devlet memuru maaşının yüzde 10’undan az olmamak üzere seyyanen zam talebini her zemin ve şartta dile getirdik, getirmeye de devam edeceğiz” diye konuştu.

İŞTE MEMURLARIN TALEPLERİ

Kamu görevlilerinin mali ve sosyal hakları söz konusu olduğunda ‘mali disiplin’, ‘bütçe imkânları’ ve ‘tasarruf tedbirleri’ gibi bahaneler üretildiğini kaydeden Yalçın, taleplerini şöyle sıraladı:

“- Ücretlere yapılacak artışın dışında, Türkiye’nin büyümesinde ve gelişmesinde en çok katkıya sahip olan kamu görevlilerine refahtan pay istiyoruz

- Kamu görevlilerine, enflasyon kaynaklı yaşanan ekonomik kayıpların telafisi için en düşük devlet memuru aylığının yüzde 10’u kadar seyyanen zam yapılmasını; en düşük devlet memuru maaşının da yükseltilmesini istiyoruz

- Kamuda asli istihdamın kadrolu olmasını ve sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini istiyoruz

- Yardımcı Hizmetler Sınıfı’nın kaldırılarak Personelin Genel İdari Hizmetler Sınıfı’na geçirilmesini istiyoruz

- Siyasi iradenin vaadi olan 3600 ek göstergenin sınıf ve unvan ayrımı yapılmaksızın yerine getirilmesini istiyoruz

- Aile yardımının artırılmasını ve emeklilere de ödenmesini istiyoruz

- Memurlara da dini bayram ikramiyesi ödenmesini istiyoruz

- Ek ödeme oranlarında artış istiyoruz

- Derece-Kademe sınırlandırılmasının kaldırılmasını istiyoruz

- Temel insan haklarından olan grev ve siyaset hakkının verilmesini istiyoruz.”