Genco Erkal'dan Fazıl Say'a esprili yanıt: 'İkide bir benim için o 83 yaşında diye tekrarlamasa iyi olacak'

30 Ağustos 2021 Pazartesi, 15:27

Hakkında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan usta sanatçı Genco Erkal, konserinde kendisi için destek mesajı yayınlayan piyanist Fazıl Say’ın ’83 yaş’ vurgusuyla ilgili bir ironi yaptı.

Sosyal medya hesabından turne programını paylaşan Erkal, “Biz ancak birbirimizle yarışabiliriz” diyerek şunları kaydetti:

“Fazıl Say aylık turne programını koymuş. Bu da benimki. Biz ancak birbirimizle yarışabiliriz. İkide bir benim için o 83 yaşında, 83 yaşında diye tekrarlamasa iyi olacak. Biraz ayıp ediyor bence.”

Daha sonra ironisinin yanlış anlaşıldığı yönünde bir paylaşım yapan Erkal, “Bir dahaki sefere işaret koyayım diyorum. Öyle günler yaşıyoruz ki, insanlar şakayı unuttu galiba. İroni anlaşılmaz olmuş ne yapmalı?” diye yazdı.

NE OLMUŞTU?

Ünlü piyanist Fazıl Say, usta tiyatrocuya destek olmak amacıyla Çeşme'de verdiği konsere, Erkal için bir konuşma yaparak başlamıştı.

Genco Erkal'ı seyircilere ayakta alkışlattıran Fazıl Say, konser öncesi yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bugünkü konserimiz, benim düşündüğüm programla başlamıyor. Araya giren bir olay oldu, onunla başlamak istiyorum. Genco Erkal 83 yaşında bir sanatçıdır. Genco Erkal'ın muhalif ama hiçbir hakaret içermeyen tweetleri yüzünden 4 yıl hapsi istenen dava başladı. Bundan ben utanıyorum bir Türk olarak. Bundan sadece utanmıyorum, buna da karşı koymaya karar verdim. Böyle bir rezilliğin, böyle bir cahilliğin Genco Erkal gibi büyük bir sanatçıya yapılmaması gerektiğini düşünüyorum.

Genco Erkal 83 yaşındadır. Hayatını tiyatroya verdi, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük sanatçılarının birinden bahsediyoruz. Ve bir suçu yok. Ben kendisi için müziğimle başlangıç yapacağım ama önce onun o muhteşem hayatını ve emeğini, kendi adıma onu onurlandırmak için ayakta alkışlayarak başlamak istiyorum."