İktidarın hamleleri kulislerde, ‘HDP’ye alternatif bir parti’ iddialarını gündeme getirdi
İktidarın, HDP’ye yönelik hamlelerini gerek fezlekeler üzerinden gerekse Hazine yardımı ve “terör örgütü odağı olan partilerin kapatılması” üzerinden sıklaştırırken, “bölgede Kürt seçmenlerin oyunu alabilecek HDP’ye alternatif bir partinin kurulabileceği” de tartışılıyor.
Cumhur İttifakı bileşenlerinden MHP’de, “HDP’nin kapatılması ve terör örgütleriyle arasına mesafe koyamayan siyasetçilerin ‘siyasetten ömür boyu men edilmesi’ yönünde kesin bir görüş hâkim. AKP’de de MHP’nin bu tutumuna sıcak bakılıyor. “Bölgedeki Kürt seçmenleri konsolide edebilecek, seçmenlere yönelik demokratik, terörle arasına mesafe koyabilen, gerektiğinde Cumhur İttifakı bileşenleriyle gerektiğinde de muhalefetle bir araya gelebilecek bir oluşumun olabileceği” değerlendiriliyor. Özellikle terörle mücadelede Cumhur İttifakı’na destek verebilecek ve “terörle arasına net bir çizgi çekecek” siyasi bir oluşumun siyaset açısından “kazançlı olabileceği” konuşuluyor. Bunun için de “HDP’nin tek seçenek olmadığının yurttaşlara iyi anlatılması gerektiğine” dikkat çekiliyor. “Bölgede Kürt seçmenlerin oyuna talip olabilecek yeni bir partinin de HDP’den ayrılıp yeni parti kuracağı söylenen eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ile eski HDP’li Altan Tan “öncülüğünde kurulabileceği” ifade ediliyor.
“HDP içinde yer alan sol seküler kesimin Bilgen etrafındaki bir yapılanmada birleşebileceği” değerlendiriliyor. Bununla birlikte “muhafazakâr-milliyetçi Kürt seçmen kesiminde de bölgede bir hareketlenmenin yaşandığına” dikkat çekiliyor. Bu kesimin başını da eski HDP’li Altan Tan’ın çekebileceği konuşuluyor. Kulislerde, “HDP’ye alternatif kurulacak bir partinin ‘HDP ile yol yürüyebilecek DEVA ve Gelecek partilerini de saf dışı bırakabileceği, böylece AKP’nin bölgedeki oylarını konsolide edebileceği” de konuşuluyor. DEVA ve Gelecek partilerinin “bölgedeki AKP oylarını hedeflediğine” işaret edilirken, “yeni kurulacak bir partiyle bu durumun ortadan kalkabileceği” değerlendiriliyor.
MESELE İŞİN HİLESİZ YAPILMASIDIR
Konuyla ilgili Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan eski HDP’li Altan Tan ise şu an için kendisinin yeni bir parti kurma gibi bir girişiminin olmadığını belirtti. Ancak “ilerki günlerde konjenktürün değişebileceğini” de ifade eden Tan, “Benim şu an için bir parti kurma gibi girişimim yok. Çünkü değirmenimde su yok. Hayatım boyunca, siyasette de hileli, hurdalı işlere bulaşmadım çünkü ben. Yeni bir parti kurmak için bazı şartların olması gerekiyor. Hiç kimse bugün yeni kurulan DEVA, Gelecek, Mustafa Sarıgül ve Muharrem İnce’nin kurduğu partilerin kaynaklarını sormuyor? Bu kaynaklar nereden geliyor? Ancak Türkiye’de demokratik, liberal, Kürtlerin hak ve hukukunu gözetecek, tarihi geçmişine ve kültürüne dayalı, tutarlı bir parti kurulursa, bölgede yeni parti tutar. Burada asıl soru şu: Hileli mi olacak hilesiz mi? HDP’yi çatlatma üzerinden bir hamle olursa, bunu bölgede benimseyecek bir Kürt yok. Mesele bu işin hilesiz yapılmasıdır” görüşünü dile getirdi.
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