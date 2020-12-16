İl başkanı açıkladı: Vefat sayısı yüzde 152 arttı!
CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, koronavirüs salgınına ilişkin yaptığı açıklamada, “Bursa'daki ürkütücü istatistiklerde maalesef gerileme yok. Aralık ayında vefat sayısı yüzde 152 arttı” dedi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesinde kamuoyuna açık yayınlanan vefat sorgulama kayıtlarına göre, Bursa'da 2018'in 1-15 Aralık döneminde 617, 2019'un aynı döneminde 628 vefat meydana geldiğini belirten İsmet Karaca, “2020'nin 1-15 Aralık döneminde bin 582 vefat var, geçen iki yılın aynı dönemine göre vefat sayısında yüzde 152 artış yaşandı. Geçen yıla göre fazladan 954 kişi vefat var ki, pandemi koşullarında nasıl acı bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu ortaya koyuyor” şeklinde konuştu.
“BELEDİYE SİTESİNDEN TAKİP EDİLEBİLİR”
Belediye verilerinde eskiden açık olan ölüm nedeninin saklanması nedeniyle bu vefatların ne kadarının koronavirüs kaynaklı olduğunun bilinemediğini, bunun da devletin şeffaflığına gölge düşürdüğüne değinen Karaca, vefat sayılarındaki ürkütücü artışın Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin vefat sorgulama sayfasından takip edilebildiğinin altını çizdi.
(Sözcü)
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