İl Jandarma Komutanı Ülkü Ocakları'nda: 'Hasbihal' edildi, hediye verildi

24 Ocak 2021 Pazar, 10:16

Bolu İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ömer Ersever, geçtiğimiz hafta ildeki Ülkü Ocakları'na ziyarette bulundu.

Ocak Başkanı İsmail Akgül ve ocak yöneticileriyle biraraya gelen Ersever'in ziyaretinin daha önce kendisine 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunduğu öğrenilen Akgül'e karşılık 'iade-i ziyaret' amaçlı olduğu belirtildi.

Ziyarete ilişkin Bolu Ülkü Ocakları'nın internet sitesinde fotoğraflar yayınlanırken "Ocak Yöneticilerimizle hasbihal eden, Jandarma alay komutanımız, Ocak yöneticilerimize ve teşkilatlarımıza çalışmalarında başarılar diledi" denildi.

Ziyarete ilişkin fotoğraflarda, Alay Komutanı Ersever'in Bolu Ülkü Ocakları Başkanı'na üzerinde 'Bolu İl Jandarma Komutanlığı' yazılı bir torba içinde bir hediye de verdiği görülüyor.