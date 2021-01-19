Selçuk Özdağ'a saldıran Ülkü Ocakları yöneticisi Abdurrahman Gülseren'in Erdoğan'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı

Selçuk Özdağ’a saldıran Ülkü Ocakları yöneticisi Abdurrahman Gülseren'in AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı. Gülseren, ''Erdoğan günümüzün 3. Abdülhamid’i 2. Abdülhamid’i biz indirdik üçüncüsünü de biz indireceğiz inşallah'' diyerek tehditler savurdu.

cumhuriyet.com.tr
19 Ocak 2021 Salı, 23:55
Selçuk Özdağ'a saldıran Ülkü Ocakları yöneticisi Abdurrahman Gülseren'in Erdoğan'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a Ankara'da düzenlenen silahlı ve sopalı saldırının tutuklanan Ülkü Ocakları yöneticisi Abdurrahman Gülseren'in Erdoğan'ı tehdit ettiği video ortaya çıktı.

Terakki Mecmua Sohbetleri İttihat Terakki ve Milliyetçilik başlığıyla YouTube’da arkadaşıyla yaklaşık 45 dakika uzunluğunda bir video çeken Abdurrahman Gülseren, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili şu sözleri sarf ediyor:

“Erdoğan günümüzün 3. Abdülhamid’i 2. Abdülhamid’i biz indirdik üçüncüsünü de biz indireceğiz inşallah. Erdoğan kendine Abdülhamid’i rehber alan bir adam. Biz de Erdoğan’a karşı ittihatçıları rehber alan bir adamız.”


ÖZDAĞ, VİDEOSU VAR DEMİŞTİ

Silahlı saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Halk TV'de katıldığı programda saldırıda tutuklanan Gülseren'in videosunu gündeme getirerek Erdoğan'ın tehdit edildiğini ifade etmişti.


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