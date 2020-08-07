İlçe Tarım Müdürü "şeyh"e yazdı, 'ülkemizin gavsımızın duasına ihtiyacı var' dedi
Kamuda cemaat nüfuzunun geldiği nokta pes dedirtti: Bucak İlçe Tarım Müdürü Ahmet Gönenç, Türkiye için Menzil "şeyh"inden dua istedi.
AKP'nin desteklediği dinci yapılanmalardan Menzil cemaatinin sağlık alanı başta olmak üzere kamudaki birçok alana yerleştirildikleri uzun zamandır konuşuluyor. Kimi kamu görevlileri ise cemaatin "müridi" olduğunu açıkça ortaya koymaktan çekinmiyor.
Cemaatin Tarım ve Orman Bakanlığı'nda dahi üst düzey koltukları ele geçirdiğinin "pes!" dedirten örneği Burdur'dan geldi.
Burdur'a bağlı Bucak'ta İlçe Tarım Müdürü Ahmet Gönenç, Menzil "şeyh"i Muhammed Saki Erol'un torunu Muhammed Saki El Hüseyni'ye Twitter üzerinden yazıp Türkiye için "dua" istedi.
Cemaatin "şeyh"i için "gavsımız", "efendimiz" ifadelerini kullanan İlçe Tarım Müdürü Gönenç "Edepsizlik etmişsem bağışlayın ellerinizden öperim efendim." diye yazdı.
Gönenç daha sonra ise bu paylaşımını sildi.
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