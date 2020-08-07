Menzilcilerden 'İstanbul'u aldık' mesajı

Menzil tarikatı şeyhinin torunu paylaştığı fotoğrafla birlikte “Elhamdülillah İstanbul bizi aldı. Biz de İstanbul'u aldık” dedi

cumhuriyet.com.tr
07 Ağustos 2020 Cuma, 15:36
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Ayasofya'nın müzeden camiye çevrilmesi sonrası tarihi yapının kapısından tarikat şeyhleri de girmeye başladı.

Son dönemde kamuda özellikle Sağlık Bakanlığı bünyesinde kadrolaştığı iddia edilen cemaatlerden biri olan Menzil'in 'şeyh'i Ayasofya'nın ziyaretçilerinden biri oldu.

OdaTV'nin haberine göre, "şeyh" Muhammed Saki Erol'un torunu Muhammed Saki El Hüseyni, sosyal medyada dedesinin fotoğrafını yayımlayıp “Elhamdülillah İstanbul bizi aldı. Biz de İstanbul'u aldık” mesajını paylaştı.



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