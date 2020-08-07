Menzilcilerden 'İstanbul'u aldık' mesajı
Menzil tarikatı şeyhinin torunu paylaştığı fotoğrafla birlikte “Elhamdülillah İstanbul bizi aldı. Biz de İstanbul'u aldık” dedi
Ayasofya'nın müzeden camiye çevrilmesi sonrası tarihi yapının kapısından tarikat şeyhleri de girmeye başladı.
Son dönemde kamuda özellikle Sağlık Bakanlığı bünyesinde kadrolaştığı iddia edilen cemaatlerden biri olan Menzil'in 'şeyh'i Ayasofya'nın ziyaretçilerinden biri oldu.
OdaTV'nin haberine göre, "şeyh" Muhammed Saki Erol'un torunu Muhammed Saki El Hüseyni, sosyal medyada dedesinin fotoğrafını yayımlayıp “Elhamdülillah İstanbul bizi aldı. Biz de İstanbul'u aldık” mesajını paylaştı.
Video Haberler
- 23 yaşındaki genç kadına markette dehşeti yaşattı
- Mehmet Tezkan kilit lideri açıkladı!
- İmamoğlu paylaştı: İstanbul Sözleşmesi yaşatır
- Kargocudan skandal hareket! Büyük tepki topladı
- Meclis üyesi silahlı saldırıda yaralandı
- CHP'li Adem: Patates 50 kuruş, maliyeti 80 kuruş
- Babacan'dan ekonomideki gidişata dair çarpıcı açıklama
- Şaşkına çeviren olay! Penisinden çıktı, tam 29 adet
- Bursa İstanbul karayolunda korku dolu anlar
- Beşiktaş’ta korkunç an! Köpeğe çarpıp kaçtı