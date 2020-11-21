İlçelere göre Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde ilk sıra Karşıyaka'nın

21 Kasım 2020 Cumartesi, 02:00

“Politik katılım ve karar alma”, “Eğitim”, “Ekonomik yaşam ve kaynaklara erişim” ile “Sağlık ve spor” olmak üzere dört ana kategoride, 27 alt göstergeye göre hazırlanan endeksin zirvesinde İzmir’in Karşıyaka ilçesi yer aldı. Endekste en düşük puan ise Şanlıurfa Akçakale’nin oldu.

Toplumsal Cinsiyeti Eşitliği Endeksi Haritası da derneğin internet sitesinde yayımlandı. Yanındayız Derneği kurucu başkanı Nur Ger, endeksin amacını, “Bölgesel ve ulusal düzeyde cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik politikaların geliştirilmesine zemin hazırlamak ve toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının yaygın bir biçimde içselleştirilmesini sağlamak” diye özetledi. Endekse göre, İzmir’de Karşıyaka, Çukurova (Adana), Konyaaltı (Antalya), Yenişehir (Mersin) ve Beşiktaş (İstanbul) endeksin üst sıralarında bulunuyor. Endeks sonucuna genel olarak bakıldığında, eğitim ile sağlık ve spor kategorilerinde ilçelerin büyük kısmının skor değerleri en yüksek puan olan 1’e yaklaşırken, politik katılım ve karar alma ile ekonomik yaşam ve kaynaklara erişim açısından değerlendirildiğinde en iyi durumdaki ilçelerin bile eşitlikten uzak olduğu görülüyor. Toplumsal cinsiyet eşitsizlik aralığında azalma, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde görülüyor, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise cinsiyet eşitliğinde ve kadınların güçlenmesinde iyileşme yaşanmıyor.

EŞİTLİKTEN UZAK

İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Murat Şeker, “Eşitlik açısından en iyi düzeyde olan ilçelerin bile, politik katılım ve karar alma ile ekonomik yaşam ve kaynaklara erişim açısından eşitlikten uzak olduğu ortaya çıktı. Bu çalışmanın, merkezi ve yerel idarelere ilham olacak bir doküman olarak ele alınmasını diliyoruz” dedi.