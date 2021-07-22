İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Habertürk'ü kınıyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Habertürk'e tepki göstererek, "Habertürk, karalama, dezenformasyon ve yalan haberden bir türlü vazgeçmiyor" iddiasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
22 Temmuz 2021 Perşembe, 19:32
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Habertürk'ü kınıyoruz
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Habertürk'e tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Altun, "Yalan haber, karalama ve dezenformasyon ile mücadelemiz sürüyor. Habertürk, karalama, dezenformasyon ve yalan haberden bir türlü vazgeçmiyor" dedi.

Altun, açıklamasında, "Halkımızın doğru haber alma hakkını, genel olarak medyamızın itibarını garanti altına almak için çalışacağız. Habertürk'ü kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayınlanan bayramlaşma videosuyla ilgili bir yazı kaleme almıştı. Altaylı'nın aktardığına göre görüntü Anadolu Ajansı ve TRT'ye Beştepe'den servis edilerek kurumları da "zor duruma" düşürdü.

Altaylı'nın kaleme aldığı son yazısında ise Anadolu Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ile görüştüğünü belirtti.

Altaylı, yazısında "Özhan, dünden beri bu görüntülerin nasıl olup da AA tarafından servis edildiğine ilişkin sorulara muhatap olduğunu ve burada bir düzeltme yapması gerektiğini belirtti" ifadelerini kullandı.


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