İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Habertürk'ü kınıyoruz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Habertürk'e tepki göstererek, "Habertürk, karalama, dezenformasyon ve yalan haberden bir türlü vazgeçmiyor" iddiasında bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Habertürk'e tepki gösterdi.
Twitter hesabından açıklama yapan Altun, "Yalan haber, karalama ve dezenformasyon ile mücadelemiz sürüyor. Habertürk, karalama, dezenformasyon ve yalan haberden bir türlü vazgeçmiyor" dedi.
Altun, açıklamasında, "Halkımızın doğru haber alma hakkını, genel olarak medyamızın itibarını garanti altına almak için çalışacağız. Habertürk'ü kınıyoruz" ifadelerini kullandı.
Yalan haber, karalama ve dezenformasyon ile mücadelemiz sürüyor.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 22, 2021
Habertürk, karalama, dezenformasyon ve yalan haberden bir türlü vazgeçmiyor.
Halkımızın doğru haber alma hakkını, genel olarak medyamızın itibarını garanti altına almak için çalışacağız.
HABERTÜRKÜ KINIYORUZ!
NE OLMUŞTU?
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayınlanan bayramlaşma videosuyla ilgili bir yazı kaleme almıştı. Altaylı'nın aktardığına göre görüntü Anadolu Ajansı ve TRT'ye Beştepe'den servis edilerek kurumları da "zor duruma" düşürdü.
Altaylı'nın kaleme aldığı son yazısında ise Anadolu Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ile görüştüğünü belirtti.
Altaylı, yazısında "Özhan, dünden beri bu görüntülerin nasıl olup da AA tarafından servis edildiğine ilişkin sorulara muhatap olduğunu ve burada bir düzeltme yapması gerektiğini belirtti" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Çocukların tehlikeli oyunu kamerada
- Milli dağcı antrenman için çıktığı dağda mahsur kaldı
- Defineciler tarafından tahrip ediliyor
- Feci kaza kamerada
- Ünlü mankene öldüresiye dayak kamerada
- Trabzon'un Sürmene ilçesinde hortum oluştu
- Trafiği tehlikeye düşüren görüntülere büyük tepki
- Ataşehir’de hırsızlar lüks aracı soyup soğana çevirdiler
- Evlilik teklifi edecekti, tüm planları bozuldu
- Çocuğu metrelerce savuran feci kaza kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Kurbanlığın peşinden gidip kayboldu
- Turgay Yıldız yaşamını yitirdi
- Peker günler sonra ortaya çıktı: Hastalığım ağır geçiyor
- DSÖ’den Delta varyantı uyarısı
- Kaybolan üniversite öğrencisinin son mesajı ortaya çıktı
- AA ve CİMER'den Erdoğan'ın görüntüleri hakkında açıklama
- ‘FETÖ borsası’ vurdu herkes sustu
- Anadolu Ajansı o anları neden servis etti?
- Acun Ilıcalı'nın rüyası erken bitti
- Yayın skandalına tepki yağdı