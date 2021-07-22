İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Habertürk'ü kınıyoruz

Yalan haber, karalama ve dezenformasyon ile mücadelemiz sürüyor. Habertürk, karalama, dezenformasyon ve yalan haberden bir türlü vazgeçmiyor. Halkımızın doğru haber alma hakkını, genel olarak medyamızın itibarını garanti altına almak için çalışacağız. HABERTÜRKÜ KINIYORUZ!

Twitter hesabından açıklama yapan Altun, " Yalan haber, karalama ve dezenformasyon ile mücadelemiz sürüyor. Habertürk, karalama, dezenformasyon ve yalan haberden bir türlü vazgeçmiyor " dedi.

NE OLMUŞTU?

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayınlanan bayramlaşma videosuyla ilgili bir yazı kaleme almıştı. Altaylı'nın aktardığına göre görüntü Anadolu Ajansı ve TRT'ye Beştepe'den servis edilerek kurumları da "zor duruma" düşürdü.