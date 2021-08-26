İletişim Başkanlığı Yardımcılığına Evren Başar atandı
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcılığına Evren Başar atandı.
Resmi Gazetenin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararıyla, İletişim Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Evren Başar atandı.
Atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.Evren Başar
"CİMER'E YAZACAĞIM"
Aralık 2020'de Kahramanmaraş'ta bir kadın, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske denetimi yapan polise tepki göstermişti. Polisi CİMER'e şikayet etmekle tehdit eden kadın "Zor kullanın bakalım CİMER'e yazacağım bekleyin bakalım siz, CİMER'e de yazacağım" ifadelerini kullanmıştı.
"HANIMEFENDİ BOŞUNA ZAHMET ETMESİN"
O dönem Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı olarak görev yapan Evren Başar, kadına sosyal medya üzerinden cevap vermiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:
"Toplum sağlığını koruma adına gece gündüz görev yapan güvenlik güçlerimize yardımcı olmalı ve maske-mesafe-temizlik kurallarına uymalıyız. Hanımefendi boşuna zahmet edip CİMER’e yazmasın."
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