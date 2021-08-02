İletişim Başkanlığı 5 günlük yangın bilançosunu açıkladı

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 19:08

Türkiye'yi etkisi altına alan orman yangınlarıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor.

İletişim Başkanlığından yapılan ve saat 16.00 itibarıyla derlenen verilerin yer aldığı açıklamaya göre, son 5 günde 35 ildeki 138 orman yangınından 129'u kontrol altına alındı.