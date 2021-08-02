İletişim Başkanlığı 5 günlük yangın bilançosunu açıkladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki orman yangınları sonrasında başlatılan 5 günlük çalışmalara yönelik verileri paylaştı. 35 ildeki 138 orman yangınından 129'unın kontrol altına alındığı belirtildi.

AA
02 Ağustos 2021 Pazartesi, 19:08
İletişim Başkanlığı 5 günlük yangın bilançosunu açıkladı
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Türkiye'yi etkisi altına alan orman yangınlarıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor.

İletişim Başkanlığından yapılan ve saat 16.00 itibarıyla derlenen verilerin yer aldığı açıklamaya göre, son 5 günde 35 ildeki 138 orman yangınından 129'u kontrol altına alındı.

  • *Yangınlara müdahalede 16 uçak, 9 insansız hava aracı, 52 helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi, 13 tır, 129 itfaiye aracı, 11 ekskavatör, 57 ambulans, 16 UMKE aracı kullanılırken 5 bin 200 personel ve 456 sağlık personeli görev ya
  • *Vatandaşların barınması ve beslenmesi için 3 KYK yurdu ve 19 MEB pansiyonu tahsis edildi.
  • *35 bin 298 kumanya ile 383 bin 620 içecek ve ikram dağıtımı yapılırken 20 bin 500 kişilik öğün yemek hizmeti sunuldu.
  • *Ayrıca toplam kapasitesi 5 bin 64 kişi olan barınma alanları oluşturuldu ve bölgelere 42 milyon 120 bin lira acil yardım ödeneği gönderildi.

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