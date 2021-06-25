Pes! Meclis'teki tarihi fotoğraflara 'İletişim Başkanlığı'nın adı yazıldı

25 Haziran 2021 Cuma, 14:08

CHP'li Vekil Mahmut Tanal, uzun yıllardır Meclis’te Ana Bina’da milletvekillerinin basın toplantısı düzenlediği salonun duvarına asılı tarihi Genel Kurul fotoğrafına, “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı” ibaresinin yazıldığını duyurdu. CHP'li Tanal, "TBMM Başkanlığı tarafından yıprandığı gerekçesiyle geçen yıl yeni kopyasıyla değiştirilen 1960’lı yıllara ait, Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü arşivine kayıtlı fotoğrafa, 2018 yılında kurulan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın adının yazılmasının, “Tahrifat, hazıra konma, yasama üzerinde yürütme gölgesi” olduğunu söyledi.

"TAHRİFAT, HAZIRA KONMA VAR"



Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilirken kapatılan Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) arşivinin Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki İletişim Başkanlığı’na devredildiğini hatırlatan Tanal, İşletişim Başkanlığı’nın söz konusu tarihi fotoğrafı, Meclis yönetimine kendi isminin yazılması şartıyla verip vermediğini sordu.

Tanal’ın Twitter'tan yaptığı açıklama şöyle:

TBMM Ana Bina Basın Toplantı Salonu’nun duvarlarını süsleyen tarihi fotoğrafa, 2018’de kurulan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın adı yapıştırıldı.

Pes!

‘Ne var bunda?’ demeyin.

Tahrifat, hazıra konma, yasama üzerinde yürütme gölgesi, ne derseniz deyin hepsi var!

- Mesele şu: Bu fotoğraf, 1960'lı yıllarda TBMM Genel Kurulu'nda çekilmiş. En önde merhum İsmet İnönü görünüyor. Araştırdığımız kadarıyla fotoğrafın duvardaki eski kopyası bir hayli yıprandı. Bu yüzden Meclis yönetimince değiştirilmesine karar verildi.

- Fotoğrafın orijinalinin hangi kurumun arşivinde olduğunun peşine düşüldü. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, adres gösterildi. BYEGM kapatılıp arşivi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na devredildiği için Saray'ın kapısı çalındı.

"ADIMIZ YAZILACAK” DİYE ŞART MI KOŞTU?"

- Geçtiğimiz yıl BYEGM arşivinden alınan fotonun yeni kopyası, Meclis tarafından büyütülüp çerçeveletilerek Basın Toplantı Salonu'nda eski fotonun yerine asıldı. Peki Meclis, kendi hazırladığı tarihi Genel Kurul fotoğrafına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı adını neden işlesin?

- C. İletişim Başkanlığı, BYEGM arşivindeki tarihi fotoğrafın kopyasını, TBMM Başkanlığı'na kendi isminin yazılması şartıyla mı verdi?

Bu şart nedeniyle mi Meclis yönetimi geçen yıl değiştirdiği fotoğrafa, 'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı' yazdırmak zorunda kaldı?

- Tarihe, emeğe saygınız olsun! İlla fotoya bir logo, ad işlenecekse bu 'C. İletişim Başkanlığı' değil, 'BYEGM' olmalıydı. Fotoğrafın hangi yılda nerede çekildiği belirtilseydi, "BYEGM Arşivi" notu düşülseydi daha uygun olmaz mıydı?

İnsanları resmen yanıltmış oluyorsunuz.

MECLİS YÖNETİMİ İTİRAZ ETMELİYDİ

- Şayet ortada 'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı' yazılması şartıyla fotoğraf verilmişse, TBMM yetkilileri buna itiraz etmeliydi. Kabul etmemeliydi. Genel Kurul'a ait o fotoğrafın yeri, Meclis arşividir. Fotoğrafın orijinali, Cumhurbaşkanlığı'ndan talep edilmelidir.

DİĞER TARİHİ FOTOĞRAFLARDA DA BYEGM LOGOSU VAR

- Bakın bu fotoğraflar da Meclis'te duvarları süslüyor. Ancak detay, tarih verilmiş ve fotoğrafların Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nce çekildiği belirtilmiş. Demek ki bu fotoğraflar da yenilenirse BYEGM logosu yerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yazılacak!