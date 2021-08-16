İlhan Taşcı'dan RTÜK hakkında suç duyurusu

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 10:13

RTÜK'ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı; üst kurulun, orman yangınlarına ilişkin yayınlar nedeniyle televizyon kanallarına cezaların kesildiği toplantısına katılmasının engellendiği kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali için, bu sabah Ankara 3. İdare Mahkemesi’ne suç duyurusunda bulundu.

'SANSÜR' KURUMU DEVREYE SOKULMAKTADIR'

RTÜK üyesi Taşcı'nın dava dilekçesinde; orman yangınlarına ilişkin yayınlarla ilgili RTÜK Başkanlığı imzasıyla, televizyon kanallarının üst düzey yöneticilerine, 3 Ağustos 2021 tarihinde gönderilen yazıyı anımsattı.

Dilekçede, yazı için, şu değerlendirme yapıldı:

"RTÜK Başkanlığı’ndan gönderilen yazı içeriği, yayıncı kuruluşlara, söndürülen yerler yerine yanan yerleri göstermeleri halinde haklarında rapor düzenleneceği örtülü bir cezai yaptırım tehdidi ve de 6112 sayılı kanun ve Anayasa’ya aykırı şekilde yayın öncesi denetim talebi yolunu göstermekte yani bir başka ve açık ifadeyle 'sansür' kurumu devreye sokulmaktadır."

Dilekçede, Taşcı'nın; üst kurul toplantısından çıkarılmasına gerekçe olarak gösterilen ve orman yangınlarına ilişkin yayınların üst kurulun gündemine geleceğine ilişkin sosyal medya paylaşımlarına da yer verildi. Dilekçede, daha sonra; sosyal medya paylaşımı ile ihsas-ı reyde bulunduğu belirtilerek Taşcı'nın, TV kanallarına verilecek cezalara ilişkin görüşmelerden çıkarılmasına ilişkin kararın alındığı aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

RTÜK, son toplantısında; orman yangınlarına ilişkin yayınları nedeniyle televizyon kanallarına ceza kesmişti. RTÜK'ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı ise üst kurul toplantısından önce yaptığı sosyal medya paylaşımında; yangın yayınlarına yönelik cezanın gündeme geleceğini duyurmuştu. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, üst kurulun son toplantısında; söz konusu paylaşımı ile ihsas-ı reyde bulunduğunu iddia ederek Taşcı'nın müzakerelere katılmamasını önermişti. Taşcı'nın toplantıya katılması Şahin'in önerisi ve oyçokluğu ile önlenmişti.

'YARGIYA BAŞVURACAĞIM' DEMİŞTİ

RTÜK üyesi Taşcı, katılmasının engellendiği toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün benimle ilgili alınmış olan karar, hukuken yok hükmündedir. Yok hükmündeki bu kararın ispatı için de en kısa sürede hazırlıklarımı tamamlayarak, yargıya başvuracağımı da duyurmak istiyorum” demişti.