İlhan Taşcı'dan RTÜK hakkında suç duyurusu
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı; orman yangınlarına ilişkin televizyon yayınların cezalandırılmasından önce üst kurul toplantısından çıkarılmasına ilişkin kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali için suç duyurusunda bulundu.
RTÜK'ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı; üst kurulun, orman yangınlarına ilişkin yayınlar nedeniyle televizyon kanallarına cezaların kesildiği toplantısına katılmasının engellendiği kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali için, bu sabah Ankara 3. İdare Mahkemesi’ne suç duyurusunda bulundu.
'SANSÜR' KURUMU DEVREYE SOKULMAKTADIR'
RTÜK üyesi Taşcı'nın dava dilekçesinde; orman yangınlarına ilişkin yayınlarla ilgili RTÜK Başkanlığı imzasıyla, televizyon kanallarının üst düzey yöneticilerine, 3 Ağustos 2021 tarihinde gönderilen yazıyı anımsattı.
Dilekçede, yazı için, şu değerlendirme yapıldı:
"RTÜK Başkanlığı’ndan gönderilen yazı içeriği, yayıncı kuruluşlara, söndürülen yerler yerine yanan yerleri göstermeleri halinde haklarında rapor düzenleneceği örtülü bir cezai yaptırım tehdidi ve de 6112 sayılı kanun ve Anayasa’ya aykırı şekilde yayın öncesi denetim talebi yolunu göstermekte yani bir başka ve açık ifadeyle 'sansür' kurumu devreye sokulmaktadır."
Dilekçede, Taşcı'nın; üst kurul toplantısından çıkarılmasına gerekçe olarak gösterilen ve orman yangınlarına ilişkin yayınların üst kurulun gündemine geleceğine ilişkin sosyal medya paylaşımlarına da yer verildi. Dilekçede, daha sonra; sosyal medya paylaşımı ile ihsas-ı reyde bulunduğu belirtilerek Taşcı'nın, TV kanallarına verilecek cezalara ilişkin görüşmelerden çıkarılmasına ilişkin kararın alındığı aktarıldı.
NE OLMUŞTU?
RTÜK, son toplantısında; orman yangınlarına ilişkin yayınları nedeniyle televizyon kanallarına ceza kesmişti. RTÜK'ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı ise üst kurul toplantısından önce yaptığı sosyal medya paylaşımında; yangın yayınlarına yönelik cezanın gündeme geleceğini duyurmuştu. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, üst kurulun son toplantısında; söz konusu paylaşımı ile ihsas-ı reyde bulunduğunu iddia ederek Taşcı'nın müzakerelere katılmamasını önermişti. Taşcı'nın toplantıya katılması Şahin'in önerisi ve oyçokluğu ile önlenmişti.
'YARGIYA BAŞVURACAĞIM' DEMİŞTİ
RTÜK üyesi Taşcı, katılmasının engellendiği toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün benimle ilgili alınmış olan karar, hukuken yok hükmündedir. Yok hükmündeki bu kararın ispatı için de en kısa sürede hazırlıklarımı tamamlayarak, yargıya başvuracağımı da duyurmak istiyorum” demişti.
Video Haberler
- Toprağı kazıp kendini diri diri gömdü
- Alanya'da tekne yangınlarında 4 tekne küle döndü
- Antalya’da orman yangını başladı
- Taliban, Afganistan’da 5 bin mahkumu serbest bıraktı
- Aç kalan domuzlar sahile indi
- Gölete düşen yavru köpeği elleriyle kurtardı
- Canlı yayın yaparken helikopter üzerine su boşalttı
- Nil Kaplumbağası böyle görüntülendi
- Eşya yüklü kamyon TEM’de devrildi
- Rus donanmasına ait römorkör İstanbul Boğazı’ndan geçti
En Çok Okunan Haberler
- Demet Akalın, Fatma teyzeye verdiği sözü tuttu
- 14 bine yakın kişi verem oldu
- Yarışmacının elendiği soru sosyal medyada gündem oldu
- Ünlü modelden 'Hz. Ali' paylaşımı
- İl Müftüsü toplanan parayla kendisine lüks araç aldırdı
- 'Aşını ol, altını al' kampanyası başlatıldı
- Taliban'dan kritik Türkiye açıklaması geldi
- Milli voleybolcu sevgilisi ile fotoğraf paylaştı
- YÖK'ten 'yüz yüze eğitim' açıklaması
- Halk TV sunucusuna saldırı