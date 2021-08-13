RTÜK şimdi de sel haberleri için uyardı

13 Ağustos 2021 Cuma, 16:54

Orman yangınlarıyla ilgili yapılan haberler konusunda medya kuruluşlarını 'daha temkinli' olmaları için uyaran, sonra da TV kanallarına ceza yağdıran RTÜK'ten sel felaketi sonrası da bir açıklama geldi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.

“Devletimiz bölgedeki tüm yaraların sarılması için teyakkuza geçerek tüm birimleriyle seferber oldu. Tıpkı orman yangınlarında olduğu gibi afet bölgesinden yayın yapan tüm kuruluşlarımıza basın etik değerleri çerçevesinde hareket etmeye davet ediyor, değerli medya kuruluşlarından doğru haber vermelerini ve dezenformasyondan kaçınmalarını rica ediyoruz"