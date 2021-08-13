RTÜK şimdi de sel haberleri için uyardı
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sel haberleri konusunda medya kuruluşlarına 'rica'da bulundu.
Orman yangınlarıyla ilgili yapılan haberler konusunda medya kuruluşlarını 'daha temkinli' olmaları için uyaran, sonra da TV kanallarına ceza yağdıran RTÜK'ten sel felaketi sonrası da bir açıklama geldi.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.
“Devletimiz bölgedeki tüm yaraların sarılması için teyakkuza geçerek tüm birimleriyle seferber oldu. Tıpkı orman yangınlarında olduğu gibi afet bölgesinden yayın yapan tüm kuruluşlarımıza basın etik değerleri çerçevesinde hareket etmeye davet ediyor, değerli medya kuruluşlarından doğru haber vermelerini ve dezenformasyondan kaçınmalarını rica ediyoruz"
Video Haberler
- Yangın tehlikesine karşı 700 bidon konuldu
- Erdoğan'ın açıkladığı fındık fiyatına şiirli tepki
- Mecidiyeköy’de zincirleme kaza
- Çanakkale Boğazı’nda sürüklenen gemi kurtarıldı
- Yangın ihbarına giden ekip kaza yaptı: 5 yaralı
- Korkuya neden oldu! O anlar kameraya kaydedildi
- Büyükada'da dikkat çeken görüntüler! Akın ettiler
- Türkiye’nin en kısa boylu kadını, köyüne yol istedi
- Sel sularında mahsur kalan ineğe, nefes kesen kurtarma
- Selde kaybolmadan önce son mesaj
En Çok Okunan Haberler
- Eser Yenenler hastanelik oldu
- AKP ve MHP, 'Bu pazar seçim olsa' farkla kaybediyor!
- ÖTV düzenlemesiyle hangi otomobil ne kadar ucuzlayacak?
- Afgan Büyükelçi'den 'Türkiye' açıklaması
- Kirli ilişkiler ağının merkezindeki AKP'li isim
- Binek araçlar için 'ÖTV' kararı
- CHP'li vekilden gündeme oturacak iddia
- MHP buna nasıl ‘tamam’ der?
- Korkunç açıklama: '329 kayıp var'
- Erdoğan sel bölgesine gidiyor