RTÜK üyesinden Esra Erol ve Müge Anlı çıkışı

14 Ağustos 2021 Cumartesi, 14:53

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) CHP kontenjanından üyesi İlhan Taşçı, kurulun cinsel istismar, cinayet ve aile içi şiddetin yer aldığı gündüz kuşağı programlarını kaldırmak üzere çalışma başlattığı iddiasına ilişkin olarak T24'ten Eray Görgülü'ye açıklamalarda bulundu.

Taşçı, "RTÜK gerçekten bu programları kaldırabilirse insanlık için küçük ama RTÜK ve Başkan Ebubekir Şahin için büyük bir adım olur" dedi.

'İKİSİ DE ATV'DE YAYINLANIYOR'

RTÜK'ün henüz bu yönde bir çalışması bulunmadığına dikkat çeken Taşçı, şunları söyledi:"Yalnızca geçtiğimiz ay İstanbul'da yapılan Medya ve Aile Değerleri Çalıştayı'nda bunların formatlanması ile ilgili tartışmalar yapıldı. Yoksa, bu programların tümden kaldırılması yönünde ne böyle bir çalışma, ne de çalışmanın da ötesinde böyle bir niyet var. Olması da mümkün değil. Çünkü, aile içi şiddet, ensest ilişki, cinsel istismar gibi konuların işlendiği iki program var Türkiye'de. Yayınlanan da tek bir kanal var. Bu kanal da RTÜK'ün dokunulmazlar listesinin birinci sırasındaki ATV.

'REKLAM GELİRLERİNDEKİ EN BÜYÜK PAY BU İKİ PROGRAMIN'

Programlar da Müge Anlı ile Esra Erol'un programları. Bu yayıncının reklam gelirlerindeki en büyük pay bu programların. Dolayısıyla RTÜK ve RTÜK'ün başkanı inisiyatif alıp bu programları kaldırmaya cesaret edemez. Diğer yandan bu programlarla ilgili RTÜK'e gelen on binlerce şikayet var ancak düzenlenmiş tek rapor dahi yok. Denetleme raporu dahi hazırlayamadıkları programları kaldırmaya nasıl cesaret edecekler?"



