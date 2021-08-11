İlhan Taşçı'nın alınmadığı RTÜK toplantısında kanallara 'yangın' cezası yağdı
Radyo Televizyon Üst kurulu (RTÜK) Üyesi Okan Konuralp, RTÜK üyesi İlhan Taşçı'nın alınmadığı toplantıda yandaş olmayan kanallara yağdırdığı cezaları açıkladı.
Okan Konuralp, İlhan Taşçı'nın RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in talebi ve AKP ile MHP'lilerin oyları ile toplantıya alınmamasının ardından açıklamalarda bulundu.
FOX, Habertürk gibi televizyon kanallarına verilen cezalara değinen Konuralp, "Doğru durduğumuz için eğriler belasını bulmaktadır ki bela da 'İçinden çıkılması güç durum' demektir. Biten bir dönemin hezeyanlarına kapılmadan hep birlikte yolumuza devam edeceğiz; 'Herkes için adalet' diyerek. Kimsenin şüphesi olmasın, başaracağız…" dedi.
RTÜK Üyesi Konuralp'ın yaptığı açıklamada, "Muhabirinin 'O kadar hızlı geliyor ki alevler, kabus gibi…' ifadesini de kullandığı canlı yayını nedeniyle FOX TV’ye para cezası verdi" dedi.
Fatih Altaylı'nın sözleri nedeniyle Habertürk televizyonuna da ceza verildiğini belirten Okan Konuralp, "RTÜK, Fatih Altaylı’nın aşı karşıtlığını hiçbir bilimsel veriye dayanmaksızın sürdürenlere yönelik tepkisi nedeniyle Habertürk’ü de cezalandırdı. Aşı karşıtları eminim “RTÜK’ün bu akıl/ bilim dışı desteğini” unutmayacaktır! " mesajını paylaştı.
Konuralp'ın sosyal medya hesabından toplantı hakkında paylaştığı mesajları şöyle:
RTÜK’ün bugünkü toplantısı, çökmekte olan bir siyasi iradenin hezeyanlarına sahne oldu. Meraklısı için not: “Hezeyan” saçmalama, demek.
1. Kurul üyemiz İlhan Taşçı, ishas-ı rey yaptığı gerekçesiyle, -Ebubekir Şahin’in talebiyle- oy çokluğuyla toplantıdan çıkartıldı. Bu karar kurulun hukuk tanımaz hezeyanlarının ilk örneğiydi.
2. Devamında, Muhabirinin “O kadar hızlı geliyor ki alevler, kabus gibi…” ifadesini de kullandığı canlı yayını nedeniyle FOX TV’ye para cezası verdi.
3. RTÜK, Ebubekir Şahin’in “Yangın haberlerine sansür” talimatına yönelik -aralarında CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun “Ağır sansür altındayız” tepkisinin de olduğu- açıklamaları, yorumlarıyla haberleştiren kanalları da cezalandırdı; yani doğrudan siyasilere de sansür uyguladı.
4. RTÜK, Fatih Altaylı’nın aşı karşıtlığını hiçbir bilimsel veriye dayanmaksızın sürdürenlere yönelik tepkisi nedeniyle Habertürk’ü de cezalandırdı. Aşı karşıtları eminim “RTÜK’ün bu akıl/ bilim dışı desteğini” unutmayacaktır!!!
5. CHP Milletvekili Atila Sertel’in Mehmet Barlas hakkındaki sözlerine de siper olan RTÜK, sansür talimatına tepkiler de dahil orman yangınlarıyla ilgili yayınları nedeniyle 6 kanala, toplam 17 dosyadan oy çokluğuyla ceza verdi.
6. Son sözüm şu olsun: Doğru durduğumuz için eğriler belasını bulmaktadır ki bela da “İçinden çıkılması güç durum” demektir. Biten bir dönemin hezeyanlarına kapılmadan hep birlikte yolumuza devam edeceğiz; “Herkes için adalet” diyerek. Kimsenin şüphesi olmasın, başaracağız…
Video Haberler
- Sinop'ta yurttaşlar insan zinciri oluşturarak kurtardı
- Bir orman yangını daha! Köyler boşaltıldı
- Skandal görüntüleri canlı yayınladı: 48 bin lira ceza
- Marmara Denizi’nde bir ilk
- Yollar çöktü, direk devrildi, araçlar sürüklendi
- Yüzüne aldığı darbeyle kanlar içinde yere yığıldı
- Metroda sokak müzisyeni ile yurttaş arasında gerginlik
- Köpeği sopayla öldüresiye dövdü
- İstanbul'da patlama!
- Sarıyer'de su alan teknedeki 8 kişi kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
- Provokasyon! Akşener'e Sivas'ta sözlü saldırı
- Burhan Kuzu'ya seks kaseti ile şantaj
- İstanbul'da patlama!
- Kaybolan Rus öğrenciden acı haber
- Bahçeli istemişti, Erdoğan duyurdu: İşte baraj puanları
- Mustafa Cengiz’den üzücü haber!
- Altına ne zaman yatırım yapılmalı?
- Yükselecek mi düşecek mi? Kapalıçarşı esnafı açıkladı
- Ailesi dahil 20 kişinin tacizine uğradı
- Erdoğan'ın Faiz oyunu