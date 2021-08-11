İlhan Taşçı'nın alınmadığı RTÜK toplantısında kanallara 'yangın' cezası yağdı

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 15:30

Okan Konuralp, İlhan Taşçı'nın RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in talebi ve AKP ile MHP'lilerin oyları ile toplantıya alınmamasının ardından açıklamalarda bulundu.

FOX, Habertürk gibi televizyon kanallarına verilen cezalara değinen Konuralp, "Doğru durduğumuz için eğriler belasını bulmaktadır ki bela da 'İçinden çıkılması güç durum' demektir. Biten bir dönemin hezeyanlarına kapılmadan hep birlikte yolumuza devam edeceğiz; 'Herkes için adalet' diyerek. Kimsenin şüphesi olmasın, başaracağız…" dedi.

RTÜK Üyesi Konuralp'ın yaptığı açıklamada, "Muhabirinin 'O kadar hızlı geliyor ki alevler, kabus gibi…' ifadesini de kullandığı canlı yayını nedeniyle FOX TV’ye para cezası verdi" dedi.

Fatih Altaylı'nın sözleri nedeniyle Habertürk televizyonuna da ceza verildiğini belirten Okan Konuralp, "RTÜK, Fatih Altaylı’nın aşı karşıtlığını hiçbir bilimsel veriye dayanmaksızın sürdürenlere yönelik tepkisi nedeniyle Habertürk’ü de cezalandırdı. Aşı karşıtları eminim “RTÜK’ün bu akıl/ bilim dışı desteğini” unutmayacaktır! " mesajını paylaştı.

Konuralp'ın sosyal medya hesabından toplantı hakkında paylaştığı mesajları şöyle: