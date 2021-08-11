"Özel hat" sansürünü deşifre eden İlhan Taşçı RTÜK toplantısına alınmadı

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı'nın, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in teklifi ve AKP ve MHP kontenjanından seçilen üyelerin oylarıyla toplantıya katılması engellendi. Taşçı yaptığı açıklamada, "Bunun gerekçe yangın haberlerine “özel hat” üzerinden sansür girişimini deşifre etmem ve yangın haberleriyle ilgili bugünkü Üst Kurul toplantısında ceza isteminin görüşüleceğini kamuoyuyla paylaşmam. Bu, iktidarın ülkedeki antidemokratik ve hukuka aykırı uygulamalarıyla uyumlu bir karardır" dedi.

"Bugün Üst Kurul toplantısında, beni “ihsası reyde” bulunmakla suçlayan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in teklifi, AKP ve MHP kontenjanından seçilen üyelerin oylarıyla toplantıya katılmam engellendi ve salondan ayrılmak zorunda bırakıldım.

Bunun gerekçe ise yangın haberlerine “özel hat” üzerinden sansür girişimini deşifre etmem ve yangın haberleriyle ilgili bugünkü Üst Kurul toplantısında ceza isteminin görüşüleceğini kamuoyuyla paylaşmam. Bu, iktidarın ülkedeki antidemokratik ve hukuka aykırı uygulamalarıyla uyumlu bir karardır.

Sosyal medya hesabım üzerinden dün yaptığım bilgilendirmede, RTÜK’ün talimatına rağmen yangına ilişkin haber ve görüntüleri paylaşan Fox TV, Habertürk, Halk TV, Tele 1 ve KRT hakkında ceza isteminin karara bağlanacağını duyurmuştum. Ne yönde bir karar çıkacağına, benim nasıl oy kullanacağıma ilişkin en ufak bir imada dahi bulunmadığım yaptığım paylaşımda açıkça görülecektir.

Ayrıca, RTÜK Yasasının 38. Maddesinin 4. Fıkrası; Üyelerin kurumla ilgili gizlilik taşıyan bilgileri ve yayıncılara ait sırları açıklamasını yasaklar.

Yasanın 40. Maddesinin 5. Fıkrasında da Üst Kurul toplantılarındaki müzakerelerin gizli olduğu hüküm altına alınmıştır.

Müzakerelerin gizliliği kuralına her zaman özen göstermişimdir. Elbette çoğunluğun görüşüne katılmadığım toplantılarda alınan kararlarla ilgili karşı oyumu kamuoyuna duyuruyorum, zaten aleni bu kararlar RTÜK’ün internet sayfasında da yayınlanmaktadır.

RTÜK Üyesi olarak benim sorumluluğum, halkın haber alma hakkına ilişkin iktidarın RTÜK eliyle koymaya çalıştığı kısıtlamalara karşı çıkmaktır. Bu yöndeki düşüncelerimi ve eylemlerimi kamu yararı doğrultusunda toplumla paylaşmak da bu sorumluluğumun ve görevimin bir parçasıdır. Ne RTÜK Yasası’nda ne de başkaca bir mevzuatta benim bu özgürlüğümü kısıtlayacak bir düzenleme ve hüküm yoktur.

RTÜK Yasası’nın tek istisnası müzakerelerin gizliliği kuralıdır. Bu kuralı ihlal ettiğimi RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin bile dile getiremedi, getiremez de. Varsa öyle bir iddiası buyursun kanıtlasın. Dolayısıyla benim hangi hukuki gerekçeyle bugünkü Üst Kurul toplantısına katılmamın ve görevimi yerine getirmemin engellendiğini açıklama sorumluluğu RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e aittir.

Anlaşılan iktidarın RTÜK aracılığıyla son dönemde giderek artan antidemokratik karar ve eylemlerini kamuoyuyla paylaşıyor; kapalı kapılar ardından yürüttükleri işlemleri deşifre ediyor olmamdan rahatsızlık duyuluyor.

RTÜK’te kimi zaman talimatla, kimi zaman “kişiye özel” mesajlarla televizyon yayınlarının içeriğine yönelik müdahalelerini deşifre etmem ve kamuoyunun tüm bu olup bitenlerden haberdar olması, hukuka aykırı uygulamaların ortaya dökülmesi bugünkü toplantıda benimle ilgili alınan keyfi kararda etkili olmuştur.

Susturamıyoruz, o halde Üst Kurul toplantısına katılmasını engelleyip, sesini keselim, böylece kamuoyunu da aydınlatmasını önlemiş oluruz çabası. Bu çaba beyhudedir.

Ben 84 milyon yurttaşın haber alma hakkını korumak için susmayacağım, hukuk çerçevesinde mücadelemi sürdürüp, halkımızı bilgilendirmeye devam edeceğim.

Sayısal çoğunluğunu kullanarak, hukukun arkasından dolanarak alınan kararlarla RTÜK’te devam eden baskıcı, sansürcü eylem ve kararlarını kamuoyu dikkatinden, bilgisinden kaçırmaya çalışan bu zihniyete karşı sesimi daha da yükselterek, karşı durmayı sürdüreceğim.

Hukuktan yoksun, keyfi bu karar benim için yok hükmündedir. Ve bunu yargıda tescil ettirmek için gerekli girişimlerde bulunacağım. 11.08.2021

Kamuoyunun bilgisine sunarım.

Saygılarımla."