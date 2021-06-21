İlhan ve Turhan Selçuk kardeşleri yitirişimizin 11. yılında özlemle anıyoruz

21 Haziran 2021 Pazartesi, 04:00

Cumhuriyet Gazetesi Vafkı Başkanı ve Başyazarı İlhan Selçuk ile kardeşi, gazetemizde “Söz Çizginin” köşesinde okurlarıyla buluşan, “Abdülcanbaz” karakterinin yaratıcısı, çizerlerin duayeni Turhan Selçuk kardeşler için Hacıbektaş Çilehane’deki gömütleri başında saat 12.00’de buluşuyoruz.

Aydınlanma bilgemiz İlhan Selçuk, yaşamına pek çok mücadele sığdırdı. 2008 yılında, 83 yaşındayken FETÖ’nün aydınlara yönelik kurduğu Ergenekon davası kapsamında evi basıldı; sabaha karşı 04.30’da gözaltına alındı. O dönem Selçuk’un gazetemizdeki odasında da aramalar yapıldı. Ancak okurları Selçuk’u hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Daha önce de çeşitli baskılara maruz kalmış yazarımız için yurttaşlar, o dönem de büyük sevgi gösterisinde bulundu. 40 saati aşan gözaltı ve ifade sürecinde Selçuk’a okurlarından destek ve sevgi de eksik olmadı. Serbest bırakıldıktan sonra, 28 Mart 2008’de, köşesinden yayımladığı “Bizim savcıya ‘abi’ nasihati” yazısında, “Savcı Bey anlaşılıyor ki çok ağır bir yük üstlenmiş, altından kolay kolay kalkılamayacak bir yük... Sorgulamadaki karşılıklı konuşmalarda sezinledim ki bu yük onu tüm yaşam boyu ezebilir... Operasyon fos çıktı... Ergenekon dosyasını yaymak; yazarları, fikir adamlarını, emekli komutanları, muvazzafları da içine alarak sonuçta laik orduya ilişkin bir dava harekâtına dönüştürmek akıl kârı değildir...” ifadeleri hâlâ akıllardaki canlılığını koruyor. Aradan 11 yıl geçmesine karşın Selçuk’un yazdığı yazılar, hâlâ kamuoyunu aydınlatıyor.

Gazetemizde “Söz Çizginin” köşesinde okurlarıyla buluşan, “Abdülcanbaz” karakterinin yaratıcısı, çizerlerin duayeni Turhan Selçuk da aynı kardeşi İlhan Selçuk gibi bugün çizgileriyle karanlığa ışık oluyor. İlhan Selçuk’tan yalnızca 3 ay önce yitirdiğimiz Turhan Selçuk ve İlhan Selçuk’u, her yıl olduğu gibi bu yıl da Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen törenle anıyoruz. Selçuk kardeşlerin Çilehane’deki gömütleri başında düzenlenecek anma töreni Covid - 19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilecek. Saat 12.00’de başlayacak olan anmaya, Turhan Selçuk’un kızı Aslı Selçuk, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Alev Coşkun, yazarlarımız Işık Kansu, Mustafa Balbay ve Miyase İlknur, gazetemizin genel yayın yönetmeni Aykut Küçükkaya, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan ile tüm okurları ve sevenleri katılacak.