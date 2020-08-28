İlişkinizin devam edip etmeyeceğini gösteren 15 soru

28 Ağustos 2020 Cuma, 16:24

İnsanların, içinde bulundukları ilişkinin kalıcı olup olmadığını çözebilmeleri zor olabiliyor. Bu yüzden ilişki uzmanı, Monmouth Üniversitesi’nde psikoloji profesörü ve www.scienceofrelations.com (İlişkilerin Bilimi) sitesinin kurucusu Gary W. Lewandowski, insanların romantik birlikteliklerinin kendileri için iyi olup olmadığını çözecek 15 soru hazırladı.

Lewandowski bir liste oluşturmaya karar verdiğini çünkü kendisine en çok sorulan sorunun, “Doğru ilişkide olup olmadığımı nasıl bilebilirim?” olduğunu söyledi.

"Büyük ihtimalle bu herkesin aklını en çok kurcalayan ama cevap verebilmek için en az donanımlı olduğu soru. Anlamaya çalıştıklarında her zaman sorulacak doğru soruları bulamıyorlar ve yanlış noktaya odaklanıyorlar" diyen Lewandowski, büyük kararlar verirken veya “iyinin de iyisine” varmaya çalışırken gerekli içgüdüye ve de bilime dayanan bir liste hazırladı.

Lewandowski’ye göre hem bilimin desteklediği verilere hem de sezgilere dayanan bu sorulara dürüstçe “evet” cevabı verebiliyorsanız, bu ilişkinizin devam etmeye değer olduğu anlamına geliyor.

Sorular şöyle:

1. Partneriniz sizi daha iyi bir insan haline getiriyor mu ve aynı etkiyi siz onun üzerinde gösteriyor musunuz?

2. Siz de partneriniz de duygularınızı paylaşırken, birbirinize güvenirken, yakınlık kurarken rahat hissediyor ve diğer kişinin terk etmesiyle ilgili endişe duymaktan kaçınabiliyor musunuz?

3. Siz ve partneriniz birbirinizi olduğu gibi, değiştirmeye çalışmadan kabul ediyor musunuz?

4. Anlaşmazlıklar ortaya çıktığında partnerinizle saygı çerçevesinde, küçümseme ve olumsuzluğa sapmadan iletişim kurabiliyor musunuz?

5. Partnerinizle ilişkide karar verme süreçlerini, gücü ve etkiyi paylaşıyor musunuz?

6. Partneriniz en yakın arkadaşınız mı ve siz de onun için öyle misiniz?

7. Partnerinizle "sen" ve “ben”den çok “biz” diyerek mi düşünüyorsunuz?

8. Partnerinizle birbirinize, karşılıklı sosyal medya ve banka hesabı şifrelerinizi paylaşacak kadar güvenir misiniz?

9. Partnerinizle birbiriniz için, fazla abartılı bir pozitif bakış açısı olmaksızın, iyi fikirlere sahip misiniz?

10. Yakın arkadaşlarınız ve partnerinizin yakın arkadaşları zamana yenik düşmeyecek harika bir ilişkiniz olduğunu düşünüyor mu?

11. İlişkiniz aldatma, kıskançlık, ötekinin davranışlarını kontrol etmek gibi tehlikelerden muaf mı?

12. Partnerinizle siyaset, din, evliliğin önemi, çocuk sahibi olmak veya olmamak ve nasıl ebeveynlik yapacağınız söz konusu olduğunda aynı değerleri paylaşıyor musunuz?

13. Birbiriniz için (paspas olmadan) kendi ihtiyaç, istek ve hedeflerinizi feda etmeye hazır mısınız?

14. Partneriniz ve siz duygusal açıdan istikrarlı ve anlaşmaya hazır kişiliklere sahip misiniz?

15. Partnerinizle cinsel olarak uyuşuyor musunuz?

Lewandowski'ye göre eğer bu sorulara verilen cevap “hayır” ise, bu kötü haber; büyük ihtimalle ilişki zamana yenik düşecek çünkü “Sadece iyi gitmesi onun iyi bir ilişki olduğu anlamına gelmiyor.”

Ama iyi haber de ayrılıkların olumlu bir şey olabileceği. Çünkü Lewandowski’ye göre “Kötü bir ilişki içerisinde kalmak sizin için olabilecek en fena şey."

Lewandowski, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İlişkiler hakkında önemli bilgiler edinmek iyi ilişkiler için tehdit teşkil etmeyecektir. Eğer vasat veya kötü bir ilişki içerisindeyseniz bundan kurtulmak sizi harika bir ilişki bulmak için özgür hale getirecek.

Eğer bu sorulara 'hayır' cevabını veriyorsanız ilişkiye başlamak muhtemelen o kadar da müthiş bir fikir değildi ve ayrılma zamanı gelmiş olabilir."

Kaynak: Independent Türkçe