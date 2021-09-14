İlk çeyrekte yüzde 6.3 azalan poliçe sayısı, ikinci çeyrekte yüzde 20.4 arttı

14 Eylül 2021 Salı, 04:00

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) yılın ilk altı ayıyla ilgili hayatdışı poliçe verileri, geçen yıla kıyasla özellikle ikinci çeyrekte (nisan, mayıs, haziran) önemli bir hareketlilik olduğunu gösterse de salgın öncesini ifade eden 2019’un ilk altı ayına henüz ulaşılamadığını ortaya koydu:

- Yılın ilk altı ayında “dönem içi yazılan” poliçe sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4.8 artarak 33 milyon 62 bin 905 adet oldu. İlk çeyrekte (ocak, şubat, mart) yüzde 6.3 düşen poliçe sayısı ikinci çeyrekte yüzde 20.4 arttı. Ancak 2019’un ilk altı ayında poliçe sayısı 34 milyon 537 bin 438 adetti.

TRAFİKTE DÜŞÜŞ VAR

- İlk altı aylık verilere göre hayatdışını olumlu etkileyen branşlarda sağlık dikkat çekti. Bu branşta poliçe sayısı yüzde 18.6 artışla 1.5 milyon adedi aştı. Bu artış ilk çeyrekte yüzde 6.2, ikinci çeyrekte yüzde 35.5 oldu.

- Kaskoda ise ilk altı ayda yüzde 17.2 artışla yaklaşık 3.2 milyon adet poliçe yazıldı. Ancak ilk çeyrekte yüzde 28.1 olan artış ikinci çeyrekte yüzde 5.8’de kaldı.

İhtiyari mali sorumlulukta da ilk altı ayda yüzde 288 artışla 300 bin adet poliçe yazıldı. En büyük branş olan zorunlu trafikte ise ilk altı ayda yüzde 6.5 artışla yaklaşık 8.9 milyon poliçe kesildi. Ancak ilk çeyrekte yüzde 16.1 olan artış, ikinci çeyrekte yüzde 2.6 düşüşe döndü.

- Ayrıca seyahatle ilgili sigortalar normalleşmeyle birlikte özellikle ikinci çeyrekte canlansa da ilk altı aylar itibarıyla geçen yılın henüz gerisinde.

ŞİKÂYETTE ARAÇ VE BES ÖNDE

Şikayetvar’ın verilerine göre son üç yıl göz önünde bulundurulduğunda Ağustos 2021 şikâyetlerin zirve yaptığı ay oldu.

Bireysel emeklilik sistemi (BES) ve araç sigortları ise en fazla şikâyet konusu yapılan branşlar oldu. Tüketiciler BES’te çıkış işleminin uzadığını, iptal sonrası ise para iadesinde gecikme yaşandığını vurguluyor. Sigortalarla ilgili diğer dile getirilen şikâyet konuları arasında ise zorunlu yapılan sigortalar ve iptal işleminin zor olması, ikame araç verilmemesi, habersiz poliçe yenilenmesi ve iptalinin olmaması yer aldı.

‘PASTAYI TOPYEKÛN BÜYÜTMEYE ODAKLANIYORUZ’

Kamu sigorta şirketlerinin birleştirilmesiyle kurulan ve 7 Eylül 2020’de resmen faaliyete geçen Türkiye Sigorta, birinci yılını kutladı.

Bu amaçla düzenlenen toplantıda bilgi veren Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, “Lider şirket olarak sadece kendi pazar payımızı artırmaya değil, pastayı topyekûn büyütmeye ve sigortacılığı hak ettiği konuma taşımaya odaklanıyoruz” dedi. Benli ayrıca iki yıl içinde uluslararası hizmet veren bir şirket olacaklarını belirtti. Şirketin yeni marka yüzü ise Timuçin Esen oldu.

‘DEVLET DESTEKLİ ALACAK’ YENİDEN YAPILANDIRILDI



Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın tek hissedar olduğu Türk Reasürans AŞ, kuruluşunun ikinci yılını geride bıraktı.

Yılın ilk altı ayında 1 milyar TL’lik prim üretimiyle, 105 milyon TL kâr elde ettiklerini, reasürans prim üretiminde paylarının yüzde 41 olduğunu belirten Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, şu konuya dikkat çekti:

“KOBİ’lerimiz için devlet destekli alacak sigortasını yeniden yapılandırdık. Prim üretimini üç kat, teminat tutarını dört kat artırırken ilk altı ayda 6 milyar TL teminat sunduk.”

‘GENÇLERİMİZİN GELECEĞİ DÜŞÜNMESİ UMUT VERİCİ’

Anadolu Hayat Emeklilik’in 18-25 yaş arasındaki gençlere özel sunduğu “Genç Emeklilik Planı (GEP)”nın 150 bin katılımcıya ulaştığı açıklandı.

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk bu konuda şunları söyledi: “Gençlerimiz bu ürünümüze yoğun bir ilgi gösteriyorlar. Tasarruf bilinciyle hareket eden gençlerimizin, geleceklerini şimdiden düşündüklerini görmek bizi umutlandırıyor, mutlu ediyor.” Verilen bilgiye göre sektör ortalamasının 3 katından fazla genç katılımcıya sahip şirketin, 18-25 yaş arasındaki katılımcı sayısı, toplam bireysel emeklilik müşteri adedinin yüzde 14’üne yaklaştı. Ayrıca online satış kanallarından satın alınan BES ürünlerinin yüzde 52’sini de GEP oluşturuyor.

SEKTÖRDEN KISA KISA

- TARSİM Genel Müdürü Serpil Günal, iklim değişikliğinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkilerinin görüldüğünü belirterek “İklim değişikliğinin etkileri tarım sigortalarını kaçınılmaz kılıyor” dedi.

- Tu¨rk Nippon Sigorta’nın, müşterilerinin seyahatlerini güvence altına almak için seyahat sağlık sigortası poliçelerine yurtdışı seyahatleri için Covid-19 teminatını eklediği açıklandı.

- Sigortam.net, kasko ve trafik sigortasında QR kod ile hızlı teklif dönemi başlattığını duyurdu. Üst Yönetici Bora Uludüz, “Müşterimizi odak noktasına koyan dijital sigortacılık çözümleri sunuyoruz” dedi.

- Neova Katılım Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kolaç, beş yıllık yeni planlarını açıklayarak şunları söyledi: “Sektörde ilk 10’da kalıcı olacak bizi üst sıralara taşıyacak yatırımlar yapacağız.”

- Groupama grubu, Hırvatistan’da resmen faaliyete başladığını duyurdu. Faaliyet gösterdiği ülke sayısını 11’e çıkaran şirket, yılın ilk çeyreğinde Hırvat sigorta şirketi OTP Osiguranje’i satın almıştı.