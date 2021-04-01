İlk Cumhurbaşkanı adayı belli oldu: 500 bin imzayla adayım
Hukukçu Ömer Lütfü Avşar, Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olduğunu duyurdu. Avşar, ''500 bin imzayla Cumhurbaşkanı aday adayıyım'' dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Haziran 2023'ten önce erken seçim söz konusu değildir" ifadelerine rağmen kulislerde erken seçim konuşulmaya devam ediyor.
CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan ile 'Tarafsız Bölge' programına konuk olan Hukukçu Ömer Lütfü Avşar, Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı.
''500 BİN İMZAYLA ADAYIM''
Avşar, ''En az yüzde 1 imzayla, 500 bin imzayla herhangi bir çatının değil Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı aday adayıyım'' ifadelerini kullandı.
İşte Avşar'ın adaylığını açıkladığı o anlar:
Video Haberler
- Dervişoğlu iktidar milletvekillerini böyle tiye aldı
- Lise bahçesindeki vahşet!
- Cami hoparlörlerinden yükselen müziğe inceleme
- Kaçmaya çalıştıkları pencerede polisle karşılaştılar
- Esenyurt'ta kılıçlı pompalı tüfekli kavga kan dondurdu
- İstanbul Boğazı'nda korkutan gemi arızası
- Karantinada olması gereken aşçı fena yakalandı
- İstanbul’un göbeğinde taksici dehşeti kamerada
- Hırsızlık anları kamerada
- Sosyal medyayı ayağa kaldıran taciz görüntüleri
En Çok Okunan Haberler
- Siğil aldırma ameliyatına giren polis yaşamını yitirdi
- İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama açıklaması
- Usta tiyatro oyuncusu yaşamını yitirdi
- Bir darbe de kıyı belediyelerine
- Altun'un aleyhine karar veren hakim hedef alındı
- Koca, nüfusun çoğunluğunun aşılanacağı tarihi duyurdu
- Şentop'tan CHP'li Özgür Özel'e yanıt
- Soylu’ya Hapisten Mahrem Mektup
- Kokain çekenlerin burnundaki 100 dolar
- Mahkeme kararına rağmen yurttaşın evi gasp edildi