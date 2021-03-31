Ekrem İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş hatırlatmalı 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' sorusuna yanıt

31 Mart 2021 Çarşamba, 09:02

Uğur Dündar'ın "Ben girdiğim hiçbir seçimi kaybetmedim dediniz. Anketler sizin İBB Başkanlığı'nız yanında Cumhurbaşkanlığı'nda da çok iddialı olduğunuzu gösteriyor. Ancak tek rakibinizin Erdoğan olmadığını, Mansur Yavaş'ın da rakibiniz olduğunu gösteriyor. Bu sizde yıpratıcı bir etki yaratıyor mu, böyle bir iddianız var mı, Kılıçdaroğlu ile konuştunuz mu? Cumhurbaşkanı olmak gibi bir düşünceye sahip misiniz?" sorusunu yanıtlayan İmamoğlu şunları söyledi:

"Bana bunu BBC'de de sormuşlardı ben de 'God Knows (Allah bilir)' demiştim. Bunu söylerken tüm samimiyetimle söylemiştim. Allah bilir demek siyaset sürecinde ilerisi için bir tasarımda bulunmak kadar tarihi bir hata olamaz. Bunun örneklerini gördük, böyle bir anlayış olmaz.

Ben şu an İBB Belediye Başkanıyım. Bu çok kutsal. İstanbul'un gerçekten sağlıklı, şeffaf, ortak akılla yönetilen bir kent olması çok önemli. Bu kadar ortak aklın İstanbul'un önünü açacağına eminim.

Bu kente hizmet etmenin maneviyatını zevkini doya doya yaşamak istiyorum. Siyasette kendine rol biçmek kadar büyük bir hata yok. Ben hiçbir göreve talip olmadığımı da söyledim, bir göreve talip olunmaz. Ben ideallerim için mücadele ediyorum. Bu ideal bir makam ideali değil toplumsal bir idealden bahsediyorum. Ben bu idealin neferiyim.

İnanıyorum ki İzmir, Adana, Mersin, Muğla, Tekirdağ, Aydın ve Ankara Belediye Başkanlarımız da bu idealin neferi. Dolayısıyla bu ideal üzerinden bir konumlandırma yapılması benim siyasi ahlakıma asla sığmaz. Konuştuğum her konu İstanbul konusudur ama İstanbul'u ilgilendiren her konu Türkiye konusudur. Böyle olduğu için yakıştırmalar yapılıyor olabilir. Ben Cumhuriyetin ikinci yüzyılının bir neferi olmak istiyorum, sonrası Allah kerim.

DOSTLARIMIZLA KAZANACAĞIZ

Mansur Yavaş'ın da benzer cevap verdiğini söyleyen Gürkan Hacır "Süreç sizi oraya götürürse, halktan talep gelirse, partiniz de yeşil ışık yakarsa ne dersiniz?" dedi.

İmamoğlu ise "Bu konuda aynen genel başkanımız gibi düşünüyorum; dostlarımızla kazanacağız, günü geldiğinde hep birlikte karar vereceğiz" dedi.