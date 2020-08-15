İlk ikinci baro girişimi İstanbul'dan: Resmi süreç pazartesi başlıyor

15 Ağustos 2020 Cumartesi, 17:12

Baroların yapısında değişiklik yapan 7249 Sayılı “Avukatlık Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un yürürlüğe girmesinin ardından avukat sayısının 5 bini aştığı illerde 2 bin imza birden fazla baro kurulmasının önü açıldı. İlk ikinci baro girişimi İstanbul’da oldu.

Hukukçular Derneği Başkanı Cavit Tatlı, Pazartesi günü saat 11.00’de Uranüs İstanbul Topkapı Otel Pera Salonu’nda düzenlenecek basın toplantısıyla yeni baro için resmi süreci başlatacaklarını belirtti. Şu ana kadar 2 bini geçkin meslektaşlarının kendilerine destek verdiğini söyleyen Tatlı, destek veren avukatlarının imzalarını UHAP sistemiyle TTB’ye ileteceklerini kaydetti.

Yeni baro kurucular kurulunda kendisiyle birlikte avukatlar Necati Ceylan, Şengül Karslı ve Niyazi Paksoy’un da bulunduğunu aktaran Tatlı, başvurularının kabul edilmesinden sonra genel kurula gideceklerini ve burada nispi temsil sistemiyle yeni baro başkanının belirleneceğini açıkladı. Tatlı, mevcut İstanbul Barosu’ndan en büyük farklarının de nispi temsil sistemi olacağını ifade etti.

Tatlı, İstanbul Barosu’nun taşınmazlarının TBB’ye ait olduğunu da hatırlatarak, “81 ildeki gayrimenkullerin hepsi TTB’nin. Bizim mevcut baronun yerlerini almak gibi bir niyetimiz yok, etik de değil. Onlara orası tahsis edilmiş, bize de yeni bir yer tahsis edilsin” dedi.

TTB'nin UHAP sisteminde ise yeni baro katılım talebiyle ilgili dilekçe yer alıyor.